深圳中原被內房拖佣逾10億

【明報專訊】本港代理行中原集團旗下的深圳中原遭多家內房拖欠佣金，總額超過10億元（人民幣，下同）。據網上流傳一份題為《關於深圳中原反饋墊付佣金相關事宜的通報》、下款由中原行政總裁施俊嶸簽署的文件顯示，點名包括佳兆業（1638）、中國恒大（3333）、寶能、世茂（0813）、龍光（3380）及吉祥里，指各開發商/代理商尚未支付深圳中原的佣金超過10億多元，目前在法院已啟動訴訟追佣的金額高達5.35億元，其中法院已裁決強制執行超過4億元，待判決則達1.35億多元。據內媒引述中原集團內部人士證實該文件屬實。
點名佳兆業恒大世茂等
中原在文件指出，以往深圳中原是收到開發商/代理商的銷售佣金後再向員工發放佣金提成，中原強調以往一向是按制度及合約執行，並按月按時足額付員工基本工資，從未有拖糧或惡意欠薪的情况，但如果要深圳中原在未收到開發商/代理商銷售佣金的情况下先行墊付佣金，即使僅僅墊付基層員工提成，已需要墊付資金超過4億元以上，會導致公司經營更加困難，故在未收到銷售佣金下，並不具備先行墊付員工提成及合作方佣金的先決條件。
不過，中原指考慮到部分特別困難員工的生存困境，決議並安排集團員工協會協助及審核有特別困難員工發放特困撫恤金。集團則自即日起成立重大項目追佣及跟進專案組，負責後續的追佣工作，並任命深圳中原首席運營官劉天暘負責牽頭處理，董事總經理鄭叔倫需配合其工作。
向困難員工發特困撫恤金
而集團則會加大追佣收款力度，協調法院及相關政府及行業協會，按合法合規的方式方法追佣，並在收到佣金次月即發放員工提成及合作方佣金。