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經濟

瑞銀加入唱淡中國GDP 降今年增長預測至4.8%

【明報專訊】再有大行下調今年中國經濟增長預測，瑞銀最新預期內地GDP今年增長4.8%，下修0.4個百分點，明年增長預期更下修達1個百分點至4.2%，主要因為房地產下行幅度和持續時間均較預期嚴重，加上外需進一步走弱，而政策支持力度不及預期。

內房外需弱 政策支持不足

內地房地產復蘇在第二季放緩，瑞銀指出高頻數據顯示月初至今房地產活動未見企穩，預期今年房地產投資從按年持平，下調至下跌約一成。另外，勞動力市場復蘇緩慢，加上部分地方政府暫停工資津貼補貼，抑制消費復蘇，出口亦受全球需求疲弱影響。

瑞銀又指年初至今不論房地產政策或財政政策支持均弱於預期，如房地產未有全國性放寬措施、財政政策方面亦未有大幅增加地方政府資金和基建支持。

瑞銀認為經濟增長雖為政府首要任務，不過情况複雜，政策選項也相當有限，或延遲有效政策落實。

花旗也下調GDP增長預測

瑞銀將今年底人民幣匯率預期由6.95降至7.15，不過人行為免人民幣在7.3大幅走弱，或會動用各種工具作出支持，因此年底或會小幅上升。

花旗亦下調今年中國經濟增長預測0.3個百分點至4.7%，明年增速再降至4.5%，該行認為刺激經濟政策令人失望，特別是昨日人行沒有下調5年期貸款市場報價利率（LPR）以支持房地產。

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