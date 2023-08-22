人行降1年LPR 5年期意外不減息 分析：內銀須撐內房 防利潤被過分壓縮

明報記者 歐陽偉昉

LPR不是首次只降1年期，同樣情况也曾在2021年12月發生。事實上自2019年8月LPR推出至2022年1月期間，人行為免鼓勵房地產炒風，5年期LPR降幅通常少於1年期。不過內房企業債務問題在2021年下半年趨向嚴重，5年期LPR在2022年5月和8月下調0.15厘，均高於1年期的0.1厘，現時房地產銷售更為疲弱，因此本月5年期LPR降幅低於1年期，如同回到「房住不炒」的時期，令市場更感意外。

內銀淨息差處1.74厘歷史低位

東亞銀行首席經濟師蔡永雄指出，5年期LPR調整多影響新做按揭，不過月初人行表示下半年會指導銀行下調現有按揭貸款利率，另外通過降低首付比例、放寬首套房貸款資格（即認房不認貸）激活樓市，並加強銀行支持房地產企業貸款等，雖然市場對沒有下調5年期LPR較為失望，但他指出人行支持內房的政策並非集中於新做按揭利率。

內地券商申萬宏源報告亦指出，人行推動調低現有按揭貸款利率將有實質進展，以緩和居民供款影響消費，和銀行面對客戶提前還款的壓力。今年第二季，內地商業銀行淨息差維持在1.74厘的歷史低位，尚未恢復至審慎評估的1.8厘標準，該行指5年期LPR不變主要是為穩定銀行利潤，以補充資本和上繳財政利潤。

是次1年期LPR降幅，亦首次少於當月MLF降幅。據LPR形成機制，利率由18間銀行於MLF利率基礎上，按各銀行根據自身資金、業務、風險等成本加上溢價進行報價。蔡永雄表示，因為本月MLF繼6月後再次下調出乎內地銀行預期，降幅亦意外達0.15厘，銀行為減少對淨息差影響，或本月逐步先降0.1厘，下月再降其餘0.05厘。

高盛料年底前再減息 政府或入市購房

對於後續政策寬鬆，高盛預期年底前將再減息0.1厘，另降低存款準備金率兩次各0.25個百分點，並加發5000億元地方政府專項債券。高盛又預期一線城市限購將明顯放寬，若寬鬆措施未能阻止樓價下滑，政府或直接入市購房為樓價設置下限。高盛指出今年減息幅度和頻率，僅次於剛爆發新冠疫情時的2020年，不過目前內地經濟核心問題是信心不足，認為無法單靠利率下調輕易解決，而穩定信心需大規模的政策，漸進寬鬆實難達成效。