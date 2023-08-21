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經濟
二手放大鏡

香港地產

翠怡交投回暖 均呎1.37萬

【明報專訊】8月二手市場受一手新盤低價開售搶客影響，令部分放盤業主開始擴大議價空間，市場整體交投市況較7月稍為回升；其中青衣主要屋苑之一翠怡花園，本月上半月已錄得2宗成交，相當於7月份全月水平，現時平均實呎約1.37萬元。

明報記者 歐陽慧恩

近日市場聚焦油塘親海駅低價開售之際，青衣區二手市况稍回暖；利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添稱，翠怡花園第11座中層G室成交，實用面積368方呎兩房間隔，原業主以520萬元放盤，減價18萬元或3.5%後，以502萬元沽出，較銀行估價低約65萬元或約11%、實呎13641元。

不過，上述單位原業主早於1999年以174.68萬元購入，持貨24年，帳面賺327.32萬元或1.9倍。彭續稱，受二手業主減價帶動，料成交市况持續回升，但因業主普遍惜售，以及買家對後市仍持觀望態度，估計交投量較難在短期內回升至首季水平。

兩房戶502萬沽 低銀行估價一成

其他半新盤不乏低價成交。市場消息稱，油塘曦臺第1座高層A室，實用面積628方呎3房戶、望海景，原業主以1480萬元放盤，終以1050萬元售出，即累減430萬元或29%，實呎16720元；原業主2020年中以1423萬元一手購入，帳面蝕373萬元或26%，料為屋苑蝕讓金額、幅度最大成交，連發展商提供的回贈及買賣雜費計，料原業主實蝕約300萬元或21%。

曦臺3房業主料損手逾兩成

另一方面，鰂魚涌太古城8月上半月暫錄約7宗二手成交，接近7月全月約9宗水平；美聯物業區域經理吳肇基稱，太古城翠榕閣高層D室，實用面積922方呎3房1套間隔、望內園，以1568萬元易手、實呎17,007元；原業主早於1981年以約104萬元購入，持貨42年，帳面賺約1464萬元或14倍。

世紀21家天下分行經理黎振傑稱，長沙灣居屋凱德苑中層04室，實用面積522方呎兩房戶，以630萬元未補價易手，為屋苑首宗兩房戶二手成交，成交價料創屋苑二手新高，實呎12069元；原業主2020年398萬元一手購入，帳面賺232萬元或58%。

太古城長情業主42年帳賺14倍

新界方面，中原地產分區營業經理譚國威表示，屯門掃管笏滿名山滿庭第7座中層C室，實用面積598方呎兩房戶，以628萬元易手，實呎10502元；原業主2016年8月以702.3萬元一手買入，當時選用「1838一按計劃」，即俗稱「呼吸Plan」的高成數按揭，帳面蝕約74.3萬元或11%，由於當年發展商提供印花稅補貼，估計連佣金開支等，實蝕逾80萬元或近12%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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