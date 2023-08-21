馬泰陽：新盤平賣 居屋反應遜預期

這次推售的居屋反應令人大跌眼鏡，申請人數未達預期。造成這種情况的原因有幾個，首先是整體市場交投的冷卻，市場氣氛的影響使不少市民對購買資助出售房屋意欲下降。其次，一些新盤以低價開售，吸引了原本打算申請居屋的人轉向購買私人住宅。例如，由長實（1113）發展的位於油塘的新盤親海駅以「震憾價」吸引了許多申請者。

事實上，在親海駅首輪推售時，折實價為290萬至1134.6萬元，平均呎價約14,868元；相比之下，今期居屋位於觀塘的安楹苑，入場費則介乎171萬元至394萬元，平均呎價為7370元。今期個別居屋單位訂價與親海駅的入場價格實際相差不大，而呎價的差距亦明顯拉近，而且日後出售更需要補地價。站在投資角度來說，私樓的保值能力更佳，加上私樓入伙時已包括基本的的裝潢及家電，變相削弱了居屋的吸引力。

新一期居屋折扣選址欠吸引

另外，「居屋2023」的熱潮減退，主要因為折扣率不夠吸引。去年居屋以五一折發售，而今年則只有六二折；同時，居屋的選址亦欠缺吸引力，而美國加息尚未見底，為本港未來的息口帶來不穩定性，令居屋申請者的信心大減，都是是次居屋申請氣氛大減的原因。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]