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經濟
布少明

投資策略

布少明：租務旺利樓巿反彈

【明報專訊】踏入暑假租務旺季以來，不少內地學生蜂擁到港讀書；配合政府推出包括「高才通」等不同的專才計劃，成功吸納大批人才赴港工作；再加上在樓市前景未完全明朗下，促使不少買家轉買為租，觀望後市，幾項因素疊加令租務市場暢旺。

筆者預期，今年租金有力上升約8%至10%，升幅創11年新高，表現跑贏今年樓價全年升5%的預測。

值得留意的是，政府由去年開始公布一連串計劃積極搶人才，但其實港府在人才到港後的租樓或買樓的配套上，大有改善的空間。

筆者已經多次建議，政府理應寬免外地人來港首次置業須付的三成辣稅，減低他們來港置業的成本，令他們可以及早買樓、落地生根而毋須捱貴租。

另外在增加租盤供應方面，個人亦建議現時已有物業的業主購買多一個單位作長線出租投資，理應可免除15%新住宅印花稅，此舉有助紓緩租金升勢，同時令專才來港租樓時，減少捱貴租的壓力。

租務暢旺之餘，新盤交投亦恢復活躍。最近大型發展商以「平爆價」促銷油塘新盤，策略奏效，成歷史票王，並即日沽清600多伙單位，並隨即加推，引出不少市場潛藏購買力，為淡靜的樓市添上點點生機。

美國加息潮雖未正式完結，但已將近尾聲，惠及樓市前景；此外，日前政府統計處公布，香港截至7月底的失業率為2.8%，為自2019年6月以來的4年新低，反映本港經濟持續改善。

筆者相信本港樓市及樓價，短期有可能繼續波動，但進一步大跌的可能性相當低，當下樓市正踏入「轉勢」階段，反彈可期。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]

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