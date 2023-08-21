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經濟
瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部

投資策略

瑞銀亞洲：投資者追貨 恒指牛65211

【明報專訊】繼上周四港股出現「小奇蹟日」後，周五終失守18,000點大關。恒指10天線已呈下行狀態。如投資者看淡恒指，可留意恒指熊證（52072），收回價18,700點，2026年5月到期，有效槓桿約23.9倍。牛熊證資金方面，仍見投資者積極追牛，17,900點收回價牛證加倉佔比最多。如投資者看好恒指，可留意恒指認購（17474），行使價20,300點，2023年12月到期，有效槓桿約12倍；或留意恒指牛證（65211），收回價17,600點，2025年9月到期，有效槓桿約39倍。

小米集團（1810）表示正積極推進和研發仿人機械人，相信小米智能工廠二期能於今年底開始投產。如投資者看好小米，可留意小米認購（16590），行使價13.82元，2023年11月到期，有效槓桿約8.0倍。相反看淡可留意小米熊證（56918），收回價13.8元，2024年2月到期，有效槓桿約5.1倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2023。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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