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經濟
2023年8月21日星期一
葉創成 技術取勝
投資策略
史美倫：H股上市雙贏 助國企改革 擴港深度 當年加強董事培訓 釋投資者疑慮
承認港交易成本高 曾與政府交換印花稅意見
與接任大熱任志剛唐家成老友 合作愉快
人行金監總局中證監促內銀增放貸
德林冀資管規模倍升至80億美元
富達國際鹿島美由紀：走出通縮助復蘇 日股估值仍被低估
邦德梁江：中國製造業競爭力強 可避免日本迷失30年
瑞銀財富管理：中資科網須擁4條件始轉勢
宜明昂科藥品商業化無期 研發免疫藥治癌症 市場競爭大
HKVAX料半年後推虛產平台 擬設OTC場外交易 積極推進下輪融資
律師：虛產價波動大 宜早作遺產管理
CloudMile加大投資港 指港企少用雲端具潛力
Accenture：港企仍探索AI 料明年落實投資
金斯瑞收益升26% 虧損收窄至7.3億
AI視像監察 保安防盜職安同適用
可獲政府八成資助 建造業反應較熱烈
鄺翠玲：為孫兒規劃教育基金 可買高息儲蓄保
環球經濟數據
金子：瑞銀叫買 中海油Call 13320
劉思明：阿里業績非差 拋售潮後可留意
徐風：騰訊欠增長引擎 有波幅無升幅
伍禮賢：長和業務有望回暖 宜趁低吸
王良享：日本強勢股趁調整入貨
陳大為：高息周期雖近頂 股市再升不易
謝偉銓：搞活夜市振經濟 不能單靠遊客
外遊碌卡 留意高回贈或設限
沈永年：新疆之旅體驗祖國風土人情
許健生：電腦節助提升科普氛圍
張凱玲、黃鈵峰：亞洲信貸收益率具吸引力
溫傑：負面消息已反映 防守股可留意港鐵
陸振球：息口近頂 提早部署美企債ETF
陸振球：內地減股巿交易費 我們還等什麼？
林少陽：A股降交易費 港官宜做實事
技術取勝：中石油處上升通道
李聲揚：幾錢先夠退休？
蔡金強：巨型雷陣在前 回城關門
艾雲豪：到併購型企業打工不易
李順威：美股盤路：動力傾向淡友
劉思明：恒指勁插或呈超賣反彈
瑞銀亞洲：投資者追貨 恒指牛65211
摩根大通亞洲：盈利料倍升 美團購15003
周顯：下屆特首最好似王維基
張佩儀：年輕人MPF儲蓄率降
王弼：亞洲巿場萎縮 美股難獨善其身
曾淵滄：兩隻股息率11厘的工業股
湯文亮：美息口向下才有國家買美債
陳永傑：美大選前 投資市場多靠穩
廖偉強：平價入市 最後召集
布少明：租務旺利樓巿反彈
馬泰陽：新盤平賣 居屋反應遜預期
本月新盤成交破千宗 3個月最勁 親海駅I首輪219伙近沽清 「打蛇餅」再現
凱柏峰III收逾千票 料今加推65伙
億京橋頭圍擬建1850伙或遇阻力
建華4720萬購大埔工廈單位
新盤搶攻吸客 十大屋苑周末成交僅5宗
TOWNPLACE WEST KOWLOON 鄰近鐵路站 擁維港海景
翠怡交投回暖 均呎1.37萬
銀債退款做美元定存 享5厘息
技術取勝：中石油處上升通道
【明報專訊】中海油待確定升穿降軌（圖）
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AI視像監察 保安防盜職安同適用
可獲政府八成資助 建造業反應較熱烈
鄺翠玲：為孫兒規劃教育基金 可買高息儲蓄保
環球經濟數據
金子：瑞銀叫買 中海油Call 13320
劉思明：阿里業績非差 拋售潮後可留意
徐風：騰訊欠增長引擎 有波幅無升幅
伍禮賢：長和業務有望回暖 宜趁低吸
王良享：日本強勢股趁調整入貨
陳大為：高息周期雖近頂 股市再升不易
謝偉銓：搞活夜市振經濟 不能單靠遊客
外遊碌卡 留意高回贈或設限
沈永年：新疆之旅體驗祖國風土人情
許健生：電腦節助提升科普氛圍
張凱玲、黃鈵峰：亞洲信貸收益率具吸引力
溫傑：負面消息已反映 防守股可留意港鐵
陸振球：息口近頂 提早部署美企債ETF
陸振球：內地減股巿交易費 我們還等什麼？
林少陽：A股降交易費 港官宜做實事
技術取勝：中石油處上升通道
李聲揚：幾錢先夠退休？
蔡金強：巨型雷陣在前 回城關門
艾雲豪：到併購型企業打工不易
李順威：美股盤路：動力傾向淡友
劉思明：恒指勁插或呈超賣反彈
瑞銀亞洲：投資者追貨 恒指牛65211
摩根大通亞洲：盈利料倍升 美團購15003
周顯：下屆特首最好似王維基
張佩儀：年輕人MPF儲蓄率降
王弼：亞洲巿場萎縮 美股難獨善其身
曾淵滄：兩隻股息率11厘的工業股
湯文亮：美息口向下才有國家買美債
陳永傑：美大選前 投資市場多靠穩
廖偉強：平價入市 最後召集
布少明：租務旺利樓巿反彈
馬泰陽：新盤平賣 居屋反應遜預期
本月新盤成交破千宗 3個月最勁 親海駅I首輪219伙近沽清 「打蛇餅」再現
凱柏峰III收逾千票 料今加推65伙
億京橋頭圍擬建1850伙或遇阻力
建華4720萬購大埔工廈單位
新盤搶攻吸客 十大屋苑周末成交僅5宗
TOWNPLACE WEST KOWLOON 鄰近鐵路站 擁維港海景
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