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經濟
徐風 隨風投資

投資策略

徐風：騰訊欠增長引擎 有波幅無升幅

【明報專訊】曾經的「股王」騰訊控股（0700）上周三收市後公布業績，第二季度收入按年增長11%，至1492億元（人民幣，下同），經調整純利更大幅增加33%至375億元，似乎在中國「復常」下，騰訊的業績有所反彈，理應對股價構成支持。然而，公布業績後翌日股價先跌2.5%，其後受科網股整體行情反彈刺激，收市倒升1.2%，反映市場雖有買盤，但似乎對騰訊大幅增長的純利仍感到不滿意。

要分析騰訊業績好壞，除了按年比較外，與首季比較也相當重要。事實上，騰訊首季表現也相當亮麗：收入1500億元，經調整純利為325億元，可以見到，如將騰訊的業績按季比較的話，收入增長不升反跌，而經調整純利則有15%的增長，主要與毛利率改善及成本控制有關。換言之，騰訊收入按季增長缺乏動力，季度利潤上升的主要原因，與公司的經營效率改善有較大關係。

首季純利增長 來自經營效率提升

提升經營效率的方法，例如產品加價、裁員以控制工資增長，甚至降低宣傳推廣開支佔收入的比例等，雖然可以令企業短期的利潤有大幅改善的空間，但長遠而言，由於強調節省開支，斥資開發新產品的計劃或會延後甚至取消，也未必能及時貼合市場需要推出新產品以搶得新用戶，企業的創新能力及競爭力或有機會下降，未來利潤增長或會大幅放緩。另一方面，騰訊的收入及業務增長引擎「熄火」，也令市場對騰訊未來的收入能否繼續保持高速增長的「神話」感到懷疑。

眾所周知，過去一直支撐騰訊收入大幅增長的是遊戲業務。過去每年收入增長超過三成算是等閒，尤其是在手機遊戲時代，騰訊在國內先後推出《王者榮耀》及《和平精英》等著名遊戲，令遊戲收入大幅增長。然而，其後開始無以為繼，加上受版號問題影響新遊戲推出時間，都對國內收入構成影響；至於國際遊戲方面，由於國外社交媒體主要由Meta Platform（美：META）旗下的Facebook、Instagram、Alphabet（美：GOOG）的YouTube，以及TikTok佔據，騰訊沒有自家發布渠道，故國際手遊至今仍未有突圍之道。公司集中宣傳電腦遊戲如 《VALORANT》及《勝利女神：妮姬》等遊戲在國際市場的發展。

騰訊管理層表示，本土遊戲收入按年持平，國際業務則升19%至127億元，並預期本土遊戲收入將在第三季恢復按年增長。然而，如果按季比較的話，今年第二季本土市場遊戲收入下降9%至318 億元，國際遊戲收入則下跌4%，都反映騰訊遊戲業務或潛在一些問題。

內地少子化 遊戲收入或裹足不前

更重要的是，隨着手機遊戲及娛樂應用程式愈來愈多，網絡推廣開支也愈來愈高，代表手遊利潤也愈來愈少，加上內地少子化，人口逐步老年化，以及經濟放緩，都有機會令遊戲收入增長裹足不前。

遊戲收入沒有增長，或僅慢速增長，騰訊還可以拿出什麼業務吸引投資者呢？除了網絡廣告業務依靠微信內的「視頻號」致增長迅速，其他業務按季增長平穩，如第三季度未見改善，或許反映騰訊的業務暫時已出現「天花板」，收入增長將會放緩。

沒有增長引擎，營運效率的提升愈來愈困難，騰訊暫時未見清晰的業務增長點，成為股價「有波幅，無升幅」的主要原因。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[徐風 隨風投資]

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