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經濟
新經濟新天地

AI視像監察 保安防盜職安同適用

【明報專訊】近年，人工智能（AI）技術大有進步，只需一個普通高清Webcam，配合人工智能軟件，已可以實時監察，減少意外發生，或提高客戶服務水平，對人力要求不高，性價比相當吸引。而且，不同行業都可以找到適合它們的應用方案。

明報記者 薛偉傑 攝影 賴俊傑

Innocorn Technology Limited董事總經理朱敬文表示，其實近幾年，一些大公司的人工智能軟件，已經預先訓練（pre-trained）了可以從視頻中辨識到一些「大路」的東西，包括人體骨架、火焰、煙霧、液體，甚至汽車和機器的粗略輪廓等。

所以，要為某一個行業開發適合它的AI應用方案時，「訓練」工作可說比以往簡化了很多。一般來說，只需要再用約3日由普通高清（1080p）Webcam拍攝的視頻，對AI軟件「加操」，已大致訓練到AI軟件辨識到該行業的一些特殊情形，例如意外、高風險情况，或不符合職安健守則的行為等。只要再設定一些邏輯，就可以正式運用。

訓練AI軟件 辨識特殊情形

舉例說，飲食業可以設定廚房內爐頭開了火，就一定要有人在廚房內；若爐頭有火，但廚房內無人，就要定性為需要通知管理層的危險行為；又或者員工絕對不可以在廚房內吸煙，以及炒菜時傾電話等。

商場和物業管理公司方面，若提出要求，其實可以用AI軟件實時監察視頻，看看有沒有人拿刀遊蕩、互相毆鬥，有沒有人跌倒地上，有否小朋友走失等，技術上沒有太大困難。這些情形AI軟件都可以監察和辨識到，兼自動捕捉實時畫面及記錄發生時間，然後再發送到管理層WhatsApp或電子郵件戶口。

朱敬文表示，有一家物業管理公司接下深水埗不少單棟樓管理合約，但每座樓管理費有限，只能夠聘請兩更管理員。於是，每座樓每日有一更是沒有管理員當值。該物業管理公司計劃，利用Webcam和AI軟件來實時監察大廈地下大堂有沒有人跌倒。若真的有人跌倒，大堂內顯示屏的「虛擬管理員」會自動被激活，以語音詢問跌倒者，是否需要打999叫救護車等，現時這方案正在測試中。

發現可疑顧客 提醒店員

另一個案是，有一家食肆發覺收銀機內現金有被人偷竊的現象，但不可能將整日的視頻由頭看到尾來找小偷。於是，該公司協助食肆設定一條邏輯，若收銀員前方沒有顧客，卻打開收銀機，伸出手停留在錢箱好幾秒就有可疑。結果，該食肆的管理層只需翻看標籤了的可疑片段，就找到了收銀員偷錢的證據。

另外，建造業應用於職安健方面的例子，是要工人做足安全守則來操作吊雞車。即是工人要先將吊雞車的四隻腳都放下坐穩地面，才可以移動吊臂，其「訓練」工作很簡單。因為那套AI軟件本身已可以粗略的辨識到什麼是機器，只需再分別拍攝吊雞車的每一隻腳和吊臂，然後將上述的安全守則設定為邏輯，便大功告成。

利用聲音光線助農場驅趕野豬

該公司正考慮另一個場景，希望將來可以將AI軟件應用於超市等大型零售店防止店舖盜竊。例如，當AI軟件發覺，有顧客將貨品直接放入自己攜帶的手提袋，而不是放入超市的購物車或購物籃時，即向收銀員等發出信息，提醒他們注意該顧客。

還有一個應用於農業的構思，是該公司一名博士級員工提出。那名員工在新界租了一小幅地，利用公餘時間種植香蕉，但近期經常被野豬闖入吃掉香蕉。所以，他提議可以訓練到AI軟件能夠辨識出野豬，然後自動啟動一些設備，利用聲音和光線等嚇走野豬；類似的概念亦可以應用到其他地區。

朱敬文稱，他們正在設計一個人工智能技術生成內容（AIGC）平台，目標是利用AI生成圖來訓練AI視頻/圖像辨識軟件。他解釋，因為有些特殊場景不可以很方便就拍攝到，例如地下密閉空間、水底，或高空環境等，不會有很多相片用來訓練AI視頻/圖像辨識軟件。

但只要有小量相片，給AIGC平台「學習」後，用戶可以給它提示，讓它生成出很多同類場景的模擬圖片。然後，再拿那些模擬圖片來訓練AI視頻/圖像辨識軟件。他認為，建造和工程行業可能特別有這種需要，例如近年流行用航拍無人機來偵測建築物的外牆有沒有裂縫。

利用上述做法，只需有小量真實相片，就可以生成出很多模擬圖片。然後，利用它們來訓練AI視頻/圖像辨識軟件，哪些是裂縫，哪些只是污漬等。朱敬文估計，大約一年後，可以推出這個AIGC平台的測試版，約兩年內推出正式版。

[新經濟新天地]

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