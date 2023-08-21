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經濟

CloudMile加大投資港 指港企少用雲端具潛力

【明報專訊】企業應用人工智能（AI）的首要任務是「上雲」，即通過網絡將企業基礎系統、管理及業務部署至雲端，雲服務商可為企業提供計算、存儲及數據等服務。台灣人工智能及雲端服務供應商萬里雲（CloudMile）現時在7個亞太市場提供服務，CloudMile香港區總經理王睦峯相信，香港應用雲端的企業較少，整體而言發展與新加坡、馬來西亞的進度相若，很大潛質發展雲端業務，公司亦積極加大投入香港市場。

他表示，現時香港客戶雲端應用量只佔台灣客戶的十分之一，原因包括客戶對雲端的信任度，以及台灣政府早於10年已向企業推廣雲端應用，亦帶動台灣企業加大雲端投入；不過香港近年才起步，例如龍頭公司在過去3、4年小量應用雲端，不過近兩年開始大量應用，增長以雙倍計，各個雲端服務商對香港市場的預測增長亦達雙倍，台灣市場相對的增長約為三至五成。

擬港加入混合雲業務 客戶增選擇

王睦峯續稱，目前看到香港客戶投放更多資源至雲端，同時各大雲供應商均推出安全解決方案，亦令客戶開始信任雲端有助業務發展。他舉例，由於開店平台SHOPLINE旗下客戶大多位於台灣及香港，平台將業務搬遷至雲端後，圖像調整服務（Image Resize Service）效能也因此大幅增長，在香港的效能較搬遷前提高一倍。

至於業務上雲的成本，王睦峯認為，傳統公司通過硬件去提升資訊科技，當中訂購以及設置程式或需時一兩個月，不過「上雲」大概只需24小時就可應用各項服務，而費用亦是「實支實付」，當客戶使用服務才需要付款，因此投資成本相對較細，亦不會出現購入硬件後業務變動而浪費金錢。

他又指，CloudMile作為第三方，較單一雲端服務商可提供更全面的解決方案，今年亦計劃在港加入混合雲業務，為用戶提供更多選擇。

相關字詞﹕雲端服務 人工智能（AI） 台灣

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