宜明昂科藥品商業化無期 研發免疫藥治癌症 市場競爭大

撰文 旻晞

早於去年6月，宜明昂科便向港交所遞交上市申請，惟時隔半年後因申請失效無疾而終；直至今年3月捲土重來，但亦要至上周五才剛通過上市聆訊，可隨時開展招股活動，摩根士丹利及中金為聯合保薦人。說起來對上一隻於主板掛牌的公司已是1個月前，即7月18日的眾安智慧生活（2271）；截至上周五止已通過上市聆訊卻又未開始招股的公司，便僅有古瑞瓦特及宜明昂科，而前者通過上市聆訊已是5月中的事。

如上述，宜明昂科是一家臨牀階段的生物技術公司，致力於開發先天性免疫及適應性免疫兩大類藥物。截至最後日期，宜明昂科的管線包括以基於先天免疫的全面資產組合為特色及靶向CD47（見註1）及其他新型免疫檢查點的14款候選藥物，當中8個正進行臨牀項目。集團亦是目前全球兩家擁有靶向CD47的融合蛋白進入臨牀階段的中國企業之其一，另一家為尚健生物。

CD47/SIRPα靶向療法擁臨牀潛力

集團的核心產品，即IMM01，是一款創新CD47靶向分子，主要開發用於其他藥物聯合治療多種癌症、實體瘤。如去年6月啟動主要用於高危骨髓增生異常綜合症、不適合強化療的急性髓系白血病及一種罕見血癌一線治療II期試驗。簡單而言IMM01能同時通過雙重作用機制，激活巨噬細胞能力，以同時阻斷「別吃我」信號，及傳遞「吃我」信號，以針對性對付癌細胞。可應用於治療多種癌症，如血癌、乳腺癌、胃癌、結直腸癌、肝細胞癌等等。

由於CD47/SIRPα（註2）靶向療法目前被公認為有廣泛的臨牀潛力，適用病症廣泛，故市場亦一致看好其前景。根據弗若斯特沙利文的資料，預計在2030年和2035年，CD47/SIRPα靶向療法的全球市場規模將分別達到126億美元和354億美元；當中同期中國CD47/SIRPα靶向療法市場將分別增至22億美元和67億美元。

根據弗若斯特沙利文的資料，截至最後實際可行日期，全球尚無商業化的CD47或SIRPα靶向藥物。但無商業化產品，不代表沒有研究中的同類藥物，何况有關藥物被視為增長潛力相當？按臨時招股書資料，在中國及全球範圍內，目前有53種CD47/SIRPα靶向候選藥物正處於臨牀開發階段，包括融合蛋白、單克隆抗體及雙特異性分子，分別由中國的24家藥物開發商，以及中國以外全球的22家藥物開發商開發。而截至最後實際可行日期，全球有6款靶向CD47的融合蛋白及19款靶向CD47的單克隆抗體處在臨牀開發階段。而參與者實力強橫，如近年有關CD47生物技術公司的數十億美元收購交易不時出現，龍頭企業如輝瑞、吉利德、艾伯維都曾買入CD47靶向藥物許可交易，本港上市同業中，如信達生物（1801）、康方生物（9926）都有開發相關藥物，可想而知，競爭之激烈，相關市場究竟是「紅海」還是「藍海」也不能妄下定論。

事實上，宜明昂科於臨時招股書都明言，預計隨着新藥上市及先進技術湧現，集團面臨的競爭將會更加激烈。

不過要說未來競爭如何，先顧及目前開發階段的延續問題。集團目前未有任何商品，收入主要來自授權許可費、銷售細胞株及其他產品，以及檢測服務。而研發開支成為集團目前虧損主因，當然今年全年預期仍將虧損。

持現金5.6億 須來港上市集資

一如其他生物技術企業，上市前主要靠多輪融資引入策略投資者以維持其研發進程。自成立以來，集團曾先後作六輪融資，合共集得5.53億美元。在去年1月完成C輪融資時，其估值已大約相當於65億港元，大體與本港掛牌的生物技術同業如雲頂新耀（1952）、歐康維視（1477），甚至已有業務收入的榮昌生物（9995）市值相媲美，若落實在港招股其定價能否吸引投資者興趣？

截至今年4月底，集團手頭現金有5.59億元人民幣，集團董事認為，若日後現金消耗率將為截至去年度現金消耗率的約1.1倍，又計及若能成功在港集資，則自今年4月底起計，仍約有34個月內可保持財務可行性，若未能集資？34個月的數據自然向下調。故不言而喻，宜明昂科今年來港上市可說是勢在必行吧。

（註1：CD47、分化簇47，又稱整合素相關蛋白，是一種為巨噬細胞提供「別吃我」信號的膜蛋白；註2：SIRPα、信號調節蛋白α，一種調節性膜糖蛋白，作為抑制性受體，與CD47相互作用，從而抑制先天免疫細胞的效應功能（如吞噬作用）產生）

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