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經濟
封面故事

邦德梁江：中國製造業競爭力強 可避免日本迷失30年

【明報專訊】邦德資產管理首席投資主管梁江近日在接受彭博電視訪問時表示，作為價值投資者（value investor），他最着重的是所投資股份的質素，當中，包括經營模式、自由現金流、可信賴的管理層等，這比看恒指估值更重要。就恒指估值而言，他認為，即使現已處於平均值的負一個標準差至負兩個標準差之間，屬偏低水平，但缺乏的是未來業績能見度（visibility），原因在是次業績期，即使本港上市公司公布的上半年業績有好有壞，但管理層普遍對本季甚至整個下半年業績前景並不確定，這反映管理層本身就此沒有足夠的信息，這當然也會為投資者帶來問題。

人口老化內房槓桿高 似日本1980年代末

不少人把目前中國經濟的情况，與日本1980年代後期經濟泡沫爆破後曾迷失30年比較，梁江表示，他在1990年代初期剛加入投資界時曾任經濟師，多年來對此領域也有一定研究，指日本經濟從迷失30年到今日重拾增長動力，需要經過一個過程，當中包括重組、嘗試不同的方法，結果在2013年採用安倍經濟學至今脫穎而出。

梁江分析，目前中國經濟也面對一些類似當年日本的結構性問題，例如人口老化、房地產市場槓桿過高等，在此情况下，居民難有強大消費動力，因此，他認為政府需要採取強而有力的政策、尤其是財政政策刺激經濟。

料中央將推強而有力政策谷經濟

另外，即使現時中國內地不少地方政府均有債務問題，但梁江指出，中國政府整體債務現佔GDP比例在130%至140%之間，在國際上並不算高，當中，中央政府及地方政府債務各佔一半。他相信，中國不會容許地方債出現大規模違約，因此，他估計中央政府可能將會出手，承擔部分地方政府債務。

梁江強調即使日本經濟曾迷失30年，股市亦反覆向下，但期內也有不少股票有很好的表現，例如科技、旅遊、高端製造及醫療器械等，這些也是他目前投資中國股市會特別留意的板塊。他解釋，考慮到中國製造業現已具備一定全球競爭力，例如寧德時代（深︰300750）在全球電動車電池市佔率逾30%，加上每年工程師畢業生總數超過美國及歐洲的總和，因此中國製造業未來很可能仍會繼續在全球有好表現，這是中國經濟的亮點，不單帶來投資機會，而且中國經濟在未來也因此不一定會重踏日本迷失30年之路。

房產問題解決需時 審慎看內銀內房

與看好中國製造業股比較，梁江認為，現時內地房地產市場的問題可能需要數以年計、甚至數以十年計解決，加上理財產品違約風險也在增加，故他目前對內銀及內房股持審慎態度。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

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