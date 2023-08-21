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經濟
封面故事

富達國際鹿島美由紀：走出通縮助復蘇 日股估值仍被低估

【明報專訊】上周大型內房碧桂園（2007）出現延期償還債息，內地資產管理公司中植集團旗下信託平台中融信託亦有理財產品無法如期兌付，令人擔心中國經濟有機會重蹈日本經濟1980年代後期泡沫爆破後迷失30年的覆轍，市場避險情緒升溫，恒指全周大跌1124點或5.89%，收報17,950點，屬今年以來收市低位，今期封面故事由富達國際日本投資主管鹿島美由紀（Miyuki Kashima）及邦德資產管理首席投資主管梁江分析最新形勢。鹿島美由紀指出，日本在2013年開始實施「安倍經濟學」，致力扭轉通縮為通脹，而且推動加強上市公司企業管治，是日本經濟及股市過去10年走出陰霾的重要原因；梁江則認為中國製造業具備全球競爭力，屬經濟的亮點，未來可避免踏上日本迷失30年之路。

明報記者 葉創成

當中國正面對房地產市場放緩引致相關債務違約問題接踵而至之際，日本上周公布第二季GDP初值按季折合成年率增長6%，增幅較分析師預期高出1倍，是2020年第四季以來最大增幅，也是連續3季保持增長，經濟規模超越疫情爆發前峰值。另外，即使日股上周亦跟隨全球股市顯著回吐，日經平均指數全周下跌1022點或3.15%，收報31,450點，惟與去年底收報26,094點比較，年初至今仍錄得20.52%升幅；若與2008年第四季熊市底部的最低位6994點比較，過去近15年升幅更達3.5倍。

既然日本股市及經濟已走出1980年代後期泡沫爆破後急跌的谷底，再次踏上增長道路，富達國際鹿島美由紀於早前在網絡投資研討會上分析箇中過程，《Moeny Monday》認為，值得關心中國經濟及股市的投資者關注。

2013年推安倍經濟學 日股大漲小回

鹿島美由紀指出，日經平均指數於1989年第四季由歷史高位38957點回落以來，市場出現三個階段，第一階段是由1989年第四季的38957點急跌至2008年第四季的6994點始見底，不止跌幅大，而且由頂部跌至底部的時間長達近20年，這在全球股票歷史上屬罕見；第二個階段是在2013年由日本實施「安倍經濟學」開始，日股呈大漲小回格局；第三個階段則應由近月開始（見圖1）。

雖然坊間經常指日本經濟在1980年代後期泡沫爆破後迷失30年，但鹿島美由紀指出，其實期內大部分時間日本仍然錄得實質國內生產總值（Real GDP、下稱實質GDP）增長，實質GDP於1994年約440萬億日圓，即使先後經歷1997年亞洲金融風暴及2008年金融海嘯，在2012年、即安倍經濟學實施前一年仍增長至約520萬億日圓，她分析，即使上述增長的確比較緩慢，但這不應該令日本股市期內錄得如此差勁的表現。

通縮遺害 名義GDP曾不升反跌

鹿島美由紀分析，日股在1989年第四季泡沫爆破後，跟着一、兩年已大跌逾一半，惟之後近20年仍然處於弱勢，關鍵原因是日本期內出現通縮，而通縮所帶來的影響是，即使實質GDP錄得增長，惟加上通縮此因素後，名義國內生產總值（Nominal GDP、下稱名義GDP）卻不升反跌，例如在1997至2012年期間，便由逾540萬億日圓下跌至逾490萬億日圓，所下跌的50萬億日圓折算為4500億美元，相等於2020年奧地利的GDP。

鹿島續說，期內日本亦不單名義GDP下跌，而且工人時薪及資本開支分別下跌15%及24%，反映經濟不少環節均表現差勁，而關鍵原因便是通縮。

已故的安倍晉三在2013年出任日本首相時，提出及實施「安倍經濟學」，關鍵招數被稱為「安倍三支箭」，包括：第一支箭：積極的金融政策──大規模量寬（QE）；第二支箭：靈活的財政政策——擴大財政支出；第三支箭：構造改革的經濟政策──促使並發展民間投資。

鹿島美由紀分析，「安倍經濟學」有兩個關鍵目標，第一是扭轉通縮為通脹，第二是提升日本上市公司的管治水平。鹿島指出，日本在2013年實施「安倍經濟學」後，日股表現與美股相若，在發達國家市場中屬最佳之一。她分析，過去十年日本政府在提升上市公司企業管治上做了很多工作，有助於提高日本企業的整體競爭力，以提升日股的回報。

日股盈利增長支持股價上升

事實上，在過去十年，日本企業於企業管治及加強與股東溝通方面取得重大進展，例如日本政府於2014年實施盡職管理守則和2015年推行企業管治守則，有效推動企業變革，也包括提高董事會的獨立性和多樣性、減少交叉持股，及創紀錄的股東回報水平；而且東京證券交易所於2022年4月的重組，及其最近要求上市企業提高資本效率，也為日本市場帶來上升動力。鹿島又認為，除了上述監管改革外，日本上市公司亦藉着企業創新、也得益於更強勁的經濟，由盈利增長（見圖2）支持股價上升，料此趨勢在未來一段長時間將延續。

看好酒店零售科技醫療四大板塊

板塊方面，鹿島美由紀指出：「在疫情爆發前，入境旅遊是日本經濟不可或缺的一部分，疫後以亞洲旅客為主的入境旅客回歸，於疫前佔訪日旅客三成以上的中國遊客重臨，加上積壓的消費需求及偏軟的日圓等短期利好因素，將為日本酒店業及零售業帶來更多商機，為日本經濟提供強勁推動力。」

此外，鹿島認為，日本較許多國家早面臨人口老化及經濟方面的挑戰，包括軟件和資訊科技服務供應商正幫助日本企業克服勞動力短缺問題，兼且提升生產力，相關工廠自動化解決方案正出口到全球市場。與此同時，日本企業正應對不斷上漲的醫療保健成本，意味開發年老相關疾病的新療法，及用於微創手術的醫療設備，也具備潛在投資機會。

資本回報改善 日股仍被市場忽視

鹿島美由紀總結：「環球投資組合普遍低配日本市場的情况已持續一段時間，因環球投資者對日本市場的誤解，印象仍停留在日本迷失數十年的經歷。然而，自2012年以來，日本經濟一直低調地穩步復蘇，企業盈利能力和資本回報出現結構性改善，惟這些轉變至今仍為市場所忽視，不少日股估值仍被低估，特別是在中小型股方面。日本企業盈利和資本回報顯著改善的情况下，為投資者掌握日本市場展開穩步轉型的時機。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕企業管治 通縮 日本股市 日本經濟 中國經濟 邦德資產管理首席投資主管梁江 安倍經濟學 富達國際日本投資主管鹿島美由紀Miyuki Kashima

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