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經濟

史美倫：H股上市雙贏 助國企改革 擴港深度 當年加強董事培訓 釋投資者疑慮

【明報專訊】港股引入H股30周年，當年直接參與籌備工作的港交所（0388）主席史美倫表示，引進國企來港上市，為港股市場打開新發展，中資股現已佔港股市場近八成市值。她指出，H股來港上市，在國家改革過程中，加快國企的發展，同時擴大本港市場，成就雙贏局面。展望未來，她認為本港一定要堅守核心價值及制度，以公開透明的規則繼續建立投資者的信心，扮演好國際金融中心，發掘更多市場，如國家的政策下的綠色金融和低碳發展。

明報記者 劉德斌 鄺海盈

回顧當年參與引入H股來港上市，史美倫接受本報訪問時表示，當年有市場人士反對，擔心拖低香港市場標準，但逐一拆解難題下，確保了投資者獲相同程度保障：「國企來港上市是很新穎、創新的事，因為當時國內沒有《公司法》、沒有《證券法》。」她續指，國企第一步要做股份化公司，之後要建立保護投資者的東西，最終決定在公司章程加入「必備條款」，將所有投資者保障規定全寫進去，適應香港的上市制度。

當年有市場人士憂拖低港標準

史美倫又提到，為了讓國企符合本港標準，以及給予投資者信心，交易所、證監會，以及廉政公署為公司董事提供一系列培訓工作，當中包括會計、法律以及上市規則等事項。在整個過程中，國企因上市提升治理及透明度，加快國企改革，同時令本港市場更大更深。

港交所統計資料顯示，過去30年來，包括H股、紅籌、民企在內的中資股，IPO上市及其後二手市場集資額共約8.2萬億元。港股市場歷來集資額最大的十隻新股IPO，便有8隻為中資股（見圖1），以工行（1398）H股集資額近1250億元，為繼友邦（1299）後成港股市場上歷來第二大集資額而成焦點。

互聯互通做到雙向開放

今日本港與內地市場建立互聯互通，史美倫認為是做到雙向開放，又指「交易所是不斷與時俱進，不只是坐在這裏等他們來，看着市場的需要，不斷改善」。她續提到，港幣人民幣雙櫃台剛推出，亦不會期待交易量馬上飈升，很多企業都是持觀望態度未加入雙櫃台，仍需時發展。她亦未有評論北水何時可以參與。

對於市場人士認為外資參與港股市場似在減少，史美倫指暫未掌握外資參與比率的最新數據，只見到成交縮減了，並認為影響因素很多。「我想大環境是很有關係的，因為中美關係，很多投資者對中國內地不看好……如果中國經濟好、回報率高，大家便會湧回來，這個是周期性的，我們亦見過很多次。有人說，香港就是外資的提款機，即是說可以入也可以出。我們（港股）是最深最廣的，若要減持，亞洲第一個出事的當然是香港，過去30年都是這樣……」她強調目前情况是短期的壓力，並指當全球新股市場表現差的同時，本港上半年的IPO較去年仍有輕微增長，展現本港市場的韌性，料今年整體表現會較去年好。

相關字詞﹕新股 人民幣雙櫃台 人民幣交易櫃枱 互聯互通 H股香港上市30年 查史美倫 港交所(0388)

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