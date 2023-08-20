薛偉傑：小巧GaN流動充電器 最高輸出45W

有線加無線輸出 可為3部裝置充電

獨立輸出時，USB Type-C接口的充電功率最高可達45W，USB Type-A接口的充電功率最高則可達36W，無線充電的最高功率則為15W。而三者一起輸出時，總功率亦是45W（15W+15W+15W）。

Infinity G45W號稱，在同級性能的充電器當中，它是全球體積最小巧；這是因為它同時採用了氮化鎵（GaN）和石墨烯材料製造。

流動充電器的輸出功率達到45W的最大意義，是可以為部分配備13.3吋屏幕的輕巧手提電腦充電，延長後者在戶外使用的時間。

不過，對於手提電腦來說，10000mAh的儲電量並不算多。由於快速充電時的損耗較大，實際轉移的儲電量會低了一截，所以可能無法完全將它充滿。

零售價269元至398元

Infinity G45W有黑、白、紫、淺藍4種顏色，在很多網站和手機配件店都有售，零售價約269元至398元。

明報記者 薛偉傑

[行銷新意思]