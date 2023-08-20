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經濟
2023年8月20日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
內地收入佔比重外企捱沽 MSCI相關指數本月挫一成 滬深股通走資516億
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張宗永：我看《奧本海默》
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馮其十：人幣對美元匯率為何由升到貶？
張宗永：我看《奧本海默》
【明報專訊】終於都看了《奧本海默》，我是很喜歡這部電影的。片長近三小時，也許是剪接有功，一點也不覺得悶。當然物理、近代史和反戰都是我感興趣的題目和閱讀範圍，所以跟着劇情一點也不覺得困難。
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