金監總局：次季商業銀行淨利潤增逾4%

信用風險方面，金監總局指商業銀行信貸資產質素基本穩定，截至第二季末，整體內銀不良貸款率為1.62%，按季持平，按年則跌0.05個百分點。

整體不良貸款率按年微跌

按銀行類型分類，六大國有大行不良貸款率按季微升0.02個百分點至1.29%，12家股份制銀行不良貸款率則跌0.02個百分點至1.29%，一向比率偏高的農商行，不良貸款率按季升0.01個百分點至3.25%，城商行則按季持平在1.9%。

雖然人行6月下調貸款市場報價利率（LPR）0.1厘，第二季內地銀行整體淨息差仍按季持平在1.74%，按年跌0.2個百分點。不過單計國有大行的淨息差為1.67%，按季收窄0.02個百分點，按年則跌0.27個百分點，股份制銀行淨息差按季收窄0.2個百分點至1.81%，按年跌0.2個百分點。

主要反映貸款增長的內銀本外幣資產總額，截至第二季末為406.2萬億元，按年增長10.4%。國有大行按年增長13.3%至171.5萬億元，佔比42.2%，股份制銀行按年增長7%至69.6萬億元，佔比17.1%。