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經濟

澳門博彩業復蘇 上半年賭收超拉斯維加斯

【明報專訊】澳門重奪全球最大博彩王國地位，《華爾街日報》統計兩地官方數據，今年上半年澳門博彩總收入為801.63億澳門元（約99.66億美元），較同期美國拉斯維加斯博彩總收入75億美元約高三分之一。新冠疫情期間，澳門博彩收入曾被拉斯維加斯超越，但今年初內地解除防疫措施及旅遊限制，內地旅客回歸澳門帶動當地博彩業復蘇。

根據澳門博彩監察協調局數字，除了6月略為回落，自3月起博彩收入按月上升，當中7月博彩收入約166.6億澳門元，金額為疫情爆發以來最高，而今年首7個月累計博彩收入約968億澳門元，按年升2.6倍，相等於疫情前的2019年首7個月的1739億澳門元的55.7%。

內地旅客上月190萬 接近疫前水平

此外，7月約190萬名內地旅客到訪澳門，接近2019年底疫情爆發前每月約200萬人水平。受惠旅客回歸，澳門博彩股上半年業績改善，永利澳門（1128）中期業績虧轉盈，錄純利8747萬元，美高梅中國（2282）上半年亦轉賺8.2億元，金沙中國（1928）轉賺外，亦加大投資於5月開設新賭場度假村。

摩根大通報告指出，雖然內地反貪腐影響澳門賭場來自貴賓的收入，在賭場收入佔比由2019年初的40%降至上月的15%，不過因為大眾市場相當願意花費，成為澳門賭場復蘇的動力，來自高端中場賭客平均每日賭收可達2555美元。

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