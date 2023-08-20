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經濟
香港地產

凱柏峰III首日收逾550票 最快今加推

【明報專訊】市場聚焦新盤市場，正當長實（1113）今日盡推樓花期長約兩年、油塘親海駅I共219伙分層戶之際，由信置 （0083） 、嘉華 （0173） 、招商局置地 （0978） 及港鐵 （0066） 合作的將軍澳日出康城凱柏峰III，亦部署短期開售。項目昨日起正式接受登記認購，首日收到逾550票，超額認購逾3.2倍，發展商最快在今日加推單位，計劃本周開售。

樓花期長約18個月的凱柏峰III，發展商在上周公布首張價單共130伙的售價，計算最高的折扣優惠，折實均呎約1.63萬元，較去年6月及7月先後開售的同系I期及II期低約一成，頓成市場焦點。

信和置業執行董事田兆源表示，截至昨晚8時，項目共收逾550票，以已推出單位共130伙計，超額逾3.2倍。目前入票客人有七成來自將軍澳區，大多為年輕人，與合作伙伴商討，計劃今日加推，加推將不少於65伙，具加價空間。他又稱，不少準買家查詢2房及3房的戶型，擬加推單位以2房及3房佔多，將在本周初決定首輪銷售時間，計劃在本周開售。

必嘉坊系列售出7伙 吸金3691萬

另恒地（0012）昨日就紅磡必嘉坊3期 BAKER CIRCLE‧GREENWICH進行新一輪銷售，共28伙，據悉昨日售出6伙，實用面積215至315方呎，成交價386.82萬至623.39萬元，實呎17,992至19,790元，吸金3121.97萬元。同系必嘉坊．迎匯亦售出1伙，為12樓C室，實用面積278方呎，成交價568.98萬元，實呎20,467元，即單日售出7伙，吸金3690.95萬元。

奧城．西岸1房485萬沽

新盤成樓市焦點，二手市况受壓，個別業主願平手離場。美聯物業助理區域經理劉志偉表示，大角嘴奧城．西岸最新錄成交，單位為中層B室，實用面積263方呎，屬1房間隔，望樓景，原業主早前以499萬元放售，獲年輕上車客垂青，雙方議價後減價14萬元或2.8%、以485萬元易手，實呎18,441元。原業主2013年2月以約460.4萬元一手購入，轉手帳面獲利24.6萬元或5.3%，但若連購入單位的釐印費及代理佣金等雜項支出，估計平手離場。

銀湖．天峰兩房戶14年升值1.4倍

另馬鞍山銀湖．天峰錄減價成交， 中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山區本月暫錄約35宗成交，銀湖．天峰佔約5宗，該屋苑最新一宗成交為8座中層D室，實用面積543方呎，2房間隔，原業主早前開價910萬元，議價後減價20萬元或2%，以890萬元易手，實呎16,390元。胡氏稱，新買家為用家，見單位價錢合理，間隔合用，購入作自用。原業主2009年以366萬元購入單位，持貨約14年，轉手帳面獲利約524萬元，期內升值約1.4倍。

[香港地產]

相關字詞﹕必嘉坊 BAKER CIRCLE‧GREENWICH 恒地 招商局置地 嘉華 信置 凱柏峰III 親海駅I 長實

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