美債息上揚 標指納指連跌3周

道指周五靠穩 全周仍跌逾2%

上周五標指收報4369點，跌0.01%；納指收報13,290點，跌0.2%；道指先跌後回穩，收報34,500點，升0.07%，不過全周仍跌2.21%。上周美國沒有重要通脹和就業數據發表，市場焦點落在偏鷹的7月議息會議紀錄，並等待聯儲局主席鮑威爾在周五（25日），於全球央行年會上發言。另外，中國內地上周公布的經濟數據持續偏弱，加上內房債務問題加劇，投資者亦擔心內地經濟問題影響環球經濟增長。

分析：標指或下調至4200點

美國年初至今經濟表現好過預期，降低短期內減息的機會，加上美國財政部在本季度再融資操作發債1030億美元，較去季多90億美元，並稱未來數季可能進一步逐步提高發債規模，供應增加拉低債券價格，10年期債息上周五收報4.253厘，升至去年10月以來高位。

嘉信理財金融研究中心交易及衍生產品董事總經理Randy Frederick指出，高息環境不利上半年表現理想的美股，美股盈利表現一般，加上中國經濟面臨風險，目前並非理想的看好環境。較為看淡的美國銀行策略師Michael Hartnett認為，美息進一步上升加上對內地經濟憂慮，標指或再下調4%見4200點。