內地收入佔比重外企捱沽 MSCI相關指數本月挫一成 滬深股通走資516億

雖然5月公布的內地4月經濟數據開始遜於預期，但市場期待中央政治局推振興經濟方案，帶動MSCI追蹤收入來自中國佔比較高企業的指數，在7月底仍升見2022年3月以來新高，不過內地本月接連出現龍頭內房碧桂園（2007）出現債券償付、中融信託產品未能如期兌付等問題，加上內地尚未出台大規模具體刺激經濟措施，市場對內地經濟，以至跨國企業在內地收入前景更為看淡。

新加坡海峽投資基金經理Manish Bhargava指出，投資者由於擔心經濟衰退和潛在回報減少，或對於將資金配置中國持謹慎態度。摩根士丹利分析師上周則下調受內地經濟放緩影響最大的日本股票行業評級，包括將機械行業的評級下調至減持，另將電器行業的評級下調至「與大市等同」評級。

彭博列礦業奢侈品半導體機械企業 最受影響

個別行業方面，彭博社列舉礦業、奢侈品、半導體和機械的跨國企業，是最受內地經濟衰退所影響。礦業巨頭力拓（美：RIO）和必和必拓（美：BHP）來自內地收入佔比達50%至60%，兩家公司股價月初至今分別跌10.85%和10.93%。機械設備巨頭開拓重工（美：CAT）則在月初業績會上指出，內地對機械銷售需求較上季預期時更疲弱。

此外，外資本月亦加快流出內地股市，截至上周五，外資連續10個交易日經滬深股通淨流出A股，為歷來最長連續淨流出日數，本月至今淨流出累計516億元人民幣，為去年10月以來最多，當時內地仍實施嚴格新冠防控措施。

分析：港股現水平近見底

第一上海首席策略師葉尚志認為，外資流出A股金額近期較大，但他認為金額不算多，佔滬深股通開通以來累計流入總額佔比很小。他指出，外圍通脹已因加息而改善，倘若加息周期進入尾聲，內地將有更大的空間作適度寬鬆以支持經濟。恒指上周五收報17,950點，自今年1月高位累計調整兩成，他指出目前恒指成分股的股息率已見3.92厘，以過去20年數據若股息率升至4厘，可吸引長線基金入市趁低吸納，認為港股在現水平已近見底。

明報記者