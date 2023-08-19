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經濟
國際金融

美10年債息從16年新高回落

【明報專訊】美國長期國債價格昨早段由低位回升，債息有所回落。美國10年期國債孳息率早段回落至4.3厘以下，30年期國債孳息率亦回落至4.4厘以下。由於美國經濟出乎意料具韌性，令市場對美聯儲維持利率高企的預期升溫，加上美國國債及政府預算赤字不斷膨脹，推動美國長期國債孳息率近期顯著向上。美國10年期國債孳息率周四收報4.307厘，創2007年以來最高收市水平。美國30年期國債孳息率周三亦收報4.412厘，觸及12年新高。美股連跌3天後，3大指數昨早段窄幅上落。

美銀（美：BAC）策略師警告投資者，要為「5厘世界」回歸做好準備。全球金融海嘯爆發前，美國長債孳息率經常在5厘水平或以上。直至金融海嘯爆發後，低息才成為市場常態。貝萊德（BlackRock）和PIMCO均表示，通脹可能持續高於美聯儲的目標，為長債孳息率上升提供空間。

美國債基金獲注千億美元

孳息率向上，吸引到買家入市。美銀上周援引追蹤全球資金流向的EPFR Global數據稱，市場人士今年以來向投資於美國國債的基金，注入1270億美元，全年有可能創歷年最高紀錄。根據商品期貨交易委員會（CFTC）的數據，截至8月8日當周，資產管理公司將美國國債期貨的長倉倉位，增至紀錄高位。

（綜合報道）

[國際金融]

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