SpaceX沽清持貨 比特幣急跌8%

部分市場人士認為，除了債息高企，《華爾街日報》的報道指，全球首富馬斯克的私人控股企業SpaceX為其所持的比特幣撇帳，也加劇了比特幣跌勢。

為比特幣撇帳29億

根據該報的消息指，SpaceX在2021及22年為持有的比特幣撇帳3.73億美元（約29億港元），並已沽清所持比特幣。加密貨幣投資者自2021年以來一直密切關注馬斯克的動向，當時他旗下的特斯拉（Tesla）（美：TSLA）宣布接受比特幣支付，但不久就取消該做法，觸發比特幣價格大跌。Tesla去年也為其持有的比特幣撇帳。

以太幣跌200美元

也有交易員認為，企業為資產減值很常見，未必是比特幣大跌的主因。由於近期交投較淡靜，可能為突如期來的波動創造條件。當交投不多，若有投資者大手沽空，可能會令價格迅速下跌。由於長倉投資者也會急於沽貸，令跌勢加劇。除比特幣以外，其他加密貨幣昨亦普遍下滑。以太幣於周五凌晨跌約200美元，跌至1550美元左右的低位。

（綜合報道）

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