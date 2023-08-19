明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

SpaceX沽清持貨 比特幣急跌8%

【明報專訊】全球主權債券孳息率升至15年高位拖累風險資產下滑，比特幣在香港時間周五凌晨跌勢加劇。根據CoinMarketCap的數據，比特幣一天內跌幅達8%，低見25,409美元，創兩個月低位。

部分市場人士認為，除了債息高企，《華爾街日報》的報道指，全球首富馬斯克的私人控股企業SpaceX為其所持的比特幣撇帳，也加劇了比特幣跌勢。

為比特幣撇帳29億

根據該報的消息指，SpaceX在2021及22年為持有的比特幣撇帳3.73億美元（約29億港元），並已沽清所持比特幣。加密貨幣投資者自2021年以來一直密切關注馬斯克的動向，當時他旗下的特斯拉（Tesla）（美：TSLA）宣布接受比特幣支付，但不久就取消該做法，觸發比特幣價格大跌。Tesla去年也為其持有的比特幣撇帳。

以太幣跌200美元

也有交易員認為，企業為資產減值很常見，未必是比特幣大跌的主因。由於近期交投較淡靜，可能為突如期來的波動創造條件。當交投不多，若有投資者大手沽空，可能會令價格迅速下跌。由於長倉投資者也會急於沽貸，令跌勢加劇。除比特幣以外，其他加密貨幣昨亦普遍下滑。以太幣於周五凌晨跌約200美元，跌至1550美元左右的低位。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞