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經濟
國際金融

SpaceX業績曝光 首季扭虧 WSJ：去年股本集資20億美元

【明報專訊】全球首富馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX今年初扭虧為盈。《華爾街日報》（WSJ）取得的SpaceX內部文件顯示，透過燒銀紙開發火箭技術而聞名的SpaceX，由於收入急增而實現盈利。今年首季收入達15億美元，並錄得5500萬美元利潤。該公司去年和前年的總支出，分別達52億美元和33億美元，雖然支出急增，但由於去年收入增長1倍至46億美元，令SpaceX虧損由前年的9.68億美元，收窄至去年的5.59億美元。

成立逾20載的SpaceX尚未上市，並未正式公報業績，對上一次媒體披露其財務數據已是2017年。即使是持有該公司股份的投資者，部分人也不了解SpaceX的財務狀况。由於很多投資者是押注馬斯克的太空發展願景，公司盈虧並未影響其融資。

首季收入15億美元

文件顯示，SpaceX去年通過發行股票集資約20億美元，較2021年的15億美元有所增加，充足的資金令其毋須急於上市。根據文件，SpaceX今年早前向現任及前任員工回購股票，當時其估值約1500億美元，與英特爾（美：INTC）及迪士尼（美：DIS）市值相若。

作為美國市場首屈一指的火箭發射公司，它是美國太空總署（NASA）運送太空人前往國際太空站的唯一途徑，並經營「星鏈」（Starlink）衛星網絡服務。

《華爾街日報》指出，SpaceX收入增長加快，可能受惠於Falcon火箭發射任務的收費上升。此外，該公司去年上調了星鏈服務的美國住戶收費，今年初又按網絡容量，上調或下降不同市場的收費，以反映市場需求。

去年研發支出增11%

文件顯示，SpaceX去年包括員工工資、材料及航天器折舊在內的成本，花費31億美元，較2021年增長近1倍。該公司去年的研發支出為13億美元，按年增長11%。此外，在2021和22年，該公司購買物業、添置設備及研發支出達到54億美元，但並未公開披露其對下一代運載火箭系統星艦（Starship）的研發開支。

星艦是人類史上最大型的運載火箭系統。今年4月20日，SpaceX試射星艦時，升空約4分鐘就發生爆炸摧毀了飛行器。在獲得航空安全監管機構批准前，SpaceX不能再次試射星艦。

（綜合報道）

[國際金融]

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