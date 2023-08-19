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經濟
2023年8月19日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
A股減交易所收費三成 研降印花稅 中證監出招激活資本市場 降融資融券收費
港股跌穿18000 內地證券股升勢曇花一現
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華僑銀行料本月LPR減息後 末季再降
人幣中間價偏強千點子 6年最多
任志剛傳接任港交所主席呼聲高
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龍湖派息0.32元 稱今年債務壓力已過
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恒大在美申破產保護 推動債務重組
小鵬經調整虧損擴至27億 美市挫7%
東方海外盈利跌八成 連特別息6.7元
冠君分派9.27仙減13% 商廈租金跌
SpaceX業績曝光 首季扭虧 WSJ：去年股本集資20億美元
SpaceX沽清持貨 比特幣急跌8%
美10年債息從16年新高回落
日本服務業通脹30年來首達2%
CCL按周挫1.5% 9個月最大跌幅 受累港跟隨美加息 跌至半年新低
嘉湖兩房「籮底貨」 失守400萬今年首見
星凱連錄26宗撻大訂 發展商殺訂2600萬
內地家庭5.8萬租匯璽4房戶
大埔廣福道舖易手 磁帶大王套1.1億
陸振球：資助房屋完成歷史任務？
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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