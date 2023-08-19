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經濟

香港地產

大埔廣福道舖易手 磁帶大王套1.1億

【明報專訊】工商舖市場續吹淡風，再有投資者沽貨套現。市場消息指，由「磁帶大王」陳秉志持有的大埔廣福道60至62號地下A、B及C號舖，連入則閣樓及天井，總面積約4408方呎，陳氏回覆指，商舖以1.1億元沽出，呎價2.5萬元。

持貨6年僅獲400萬微利

目前商舖正由連鎖珠寶金行周大福（1929）、食肆及按摩店等租用，每月租金收入近30萬元，即買家可享租金回報約3.3厘。據悉，陳氏2017年以約1.14億元購入，持貨約6年，帳面僅獲400萬元微利。

伯恩光學等6656萬購觀塘工廈

另一邊廂，裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的次子羅守輝或有關人士，早前以6656萬元售出觀塘開源道褔昌大廈低層全層，物業面積10,490方呎，呎價6345元，登記買家為麗高發展有限公司，公司董事包括伯恩光學始創人學楊建文等。原業主2018年5月8492萬元購入，帳面蝕讓1836萬元或22%。

此外，萊斯物業高級客戶董事梁雪芬表示，觀塘興業街16至18號美興工業大廈亦錄得蝕讓個案，單位為該廈高層戶，面積2215方呎，連租約以約886萬成交，呎價約4000元。

據悉，上述單位月租收入約4.43萬元，租期至2024年8月，租金回報率約6厘。原業主於2015年以952.5萬元購入，持貨約8年，帳面蝕讓66.5萬元或7%。

相關字詞﹕伯恩光學 羅守輝 裕泰興羅氏家族 陳秉志 磁帶大王

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