內地家庭5.8萬租匯璽4房戶

內地專才家庭2.1萬租珀麗灣

香港置業首席聯席董事曾家輝指，匯璽3A座中層A室，實用面積1358方呎，屬4房雙套連多用途工作室間隔，向西南望海景，獲內地家庭客以約5.8萬元承租，實用呎租約42.7元。原業主2018年10月約3701.6萬元一手購入，租金回報約1.9厘。

馬灣珀麗灣亦見內地專才租樓蹤迹。美聯高級營業經理凌光盛稱，珀麗灣1期16座中層F室，實用781方呎，3房套連工人套間隔。據悉獲剛抵港內地專才家庭客以月租2.1萬元承租，實用呎租26.9元。業主2014年615萬元購入，租金回報逾4厘。

中大教授1.75萬租雲滙兩房戶

中原地產副分區營業經理徐家倫表示，大埔白石角雲滙8座中層A5室，實用470方呎，兩房間隔，零議價以17,500元租出，實用呎租約37.2元，租客為一名中大教授。業主2018年以約871萬元一手購入，租金回報約2.4厘。近月屢錄內地生承租的黃竹坑港島南岸晉環，亦獲公務員承租。香港置業高級營業經理譚浩智指，晉環2A座中層E室，實用584方呎，兩房間隔，獲公務員高層以2.45萬元承租，實用呎租約42元。業主於2021年6月1847.5萬元一手購入，租金回報約1.6厘。

此外，中原地產分區營業經理吳嘉權表示，沙田富豪花園N座高層D室，實用面積560方呎，3房間隔，則以2萬元租出，實用呎租35.7元。租客為外籍人士，業主2013年508萬元購入，租金回報約4.7厘。