星凱連錄26宗撻大訂 發展商殺訂2600萬

料買家涉個人財務問題

翻查資料，由鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，去年7月中亦曾單日錄得21宗撻訂。至於星凱．堤岸是次連錄26宗撻大訂，相關單位於2021年底至今年初售出，中洲置業營銷策劃總監楊聰永回應查詢指，是次撻大訂單位數量，以星凱．堤岸累售近900伙計，比率不足3%，屬相當偏低水平，有關買家估計是因為財務狀况而決定離場。楊續指，星凱．堤岸現主力部署開售現樓，至於該批撻大訂單位稍後將再推售。

至於長實打鐵趁熱，樓花期長約兩年的油塘親海駅I，明日盡推今期全部219伙標準分層戶，並於昨日傍晚截票。市場消息指，項目過去5日累收約9000票，超額認購40倍。項目全數219個已開價、明日公開發售的標準戶，實用面積273至736方呎，屬1房折實價365.3萬至1342.4萬元、整批折實均呎約15,939元。以過去5日累收9000票計，是次超額認購約40倍，估計相當部分入票人士，屬親海駅II向隅客重新入票。

親海駅I 五日收9000票 超額40倍

長實營業部首席經理郭子威指，親海駅I的1房戶折實價360餘萬至460餘萬元，是市場最能負擔的價錢。

凱柏峰III最快今日加推65伙

市場另一焦點盤、信置（0083）、嘉華（0173）、招商局置地（0978）等合作、樓花期長約18個月的日出康城凱柏峰III，今天起接受認購登記。信置執行董事田兆源指，項目最快日內加推至少65伙應市，售價將有上調空間。

凱柏峰III首推130伙，折實均呎16,938元，連同「人才」回贈計，整批實際折實均呎降低至約1.63萬元。