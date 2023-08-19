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經濟

小鵬經調整虧損擴至27億 美市挫7%

【明報專訊】小鵬汽車（9868）公布今年第二季業績，期內淨虧損為28億元（人民幣，下同），較去年同期虧損27億元擴大3.7%；經調整淨虧損擴大8.5%至26.7億元。期內總收入按年下跌31.9%至50.6億元，汽車總交付量按年跌32.6%至2.3萬輛，按季則升27.3%。小鵬績前港股收市跌6.58%，報61港元，美股（美：XPEV）昨晚開市初段大跌，較港收市低7%。

毛利率負3.9% 遜預期

期內毛利率為負3.9%，較市場預期差，去年同期為10.9%；其中汽車毛利率為負8.6%，去年同期為9.1%。對於此情况，集團解釋稱，主要由於G3i有關的存貨減值及存貨採購承諾虧損，對汽車毛利率產生了4.5個百分點的負面影響。小鵬汽車名譽副董事長兼聯席總裁顧宏地表示，隨G6等新產品帶動銷量大幅增長，料毛利率可逐步恢復。至於內地電動車價格戰，集團表示，集團策略目標是擴大市場份額和銷售，相信G6及其他車型的銷量，助今年下半年經營有正現金流，以應對同行降價情况。

另集團發布第三季業務展望，料汽車交付量將介乎3.9萬至4.1萬輛，按年增加約31.9%至38.7%；總收入將介乎85億至90億元，按年增加約24.6%至31.9%。小鵬汽車董事長何小鵬表示，集團正與供應商提升產能，料9月G6的交付量會有顯著提升，助整體月銷量達到1.5萬輛以上，並隨未來G6產能提升及現有車型更新，相信第四季度每月交付可達到2萬輛的目標。

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