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經濟

潤啤多賺22% 指消費下行累本月銷售承壓

【明報專訊】華潤啤酒（0291）公布今年上半年業績，期內純利46.49億元（人民幣，下同），按年升22.3%，每股盈利1.43元，派中期息每股0.287元。

集團執行董事兼主席侯孝海透露，中國整體消費出現下行，7月銷售錄得倒退，8月亦面對較大壓力，但有信心第四季可實現較好增長，強調仍看好行業前景。

放榜後股價曾急跌逾4%

潤啤昨午公布業績，午後一度急跌逾4%，收市報46元，跌2.34%。集團上半年營業額按年升13.6%至238.7億元；啤酒銷量較去年同期上升4.4%至約65.7億公升，當中次高檔及以上啤酒銷量約14.4億公升，按年增長26.4%，「喜力」品牌的銷量錄得接近60%增長。

7月銷售倒退 料第4季明顯改善

侯孝海認為，由於內地消費信心受挫，令消費者消費頻次及檔次等都出現收縮，惟啤酒是日常消費的重要產品，不會對支出產生重大壓力，因此消費者收入下降及失業率提升，對啤酒行業只會帶來較細影響。

侯續稱，啤酒消費疲軟主要來自餐飲和夜場的消費受一定抑制，並非消費者對啤酒消費不太感興趣或刻意減少，料高端產品全年可達雙位數增長。

侯孝海預期，由於整體消費出現下行情况，7月銷售呈現負增長狀態，考慮到氣候等因素，8月仍面對較大壓力，惟第四季可實現較好增長，原因包括去年同期基數較低，加上政府推出改善消費的經濟措施，由於政策需要一定時間消化，有信心第四季將呈現明顯改善。

白酒市場方面，侯孝海指行業進入深度調整期，金沙酒業上半年進行庫存管理和價格恢復，隨着下半年進一步重塑產品品牌，將逐步出現全國性發展動力。他又稱，對集團而言，目前白酒價格沒有什麼壓力，金沙酒業今年下半年應有更大希望。

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