任志剛傳接任港交所主席呼聲高

市傳唐家成為另一人選

彭博社引述消息人士表示，史美倫的主席任期將於明年4月屆滿，按例不能再連任，故港交所已展開內部討論，但下任主席人選尚未落實。史美倫在港交所的任期，是由2018年5月4日起出任主席，6年任期將於明年4月底股東會後屆滿。任志剛較史美倫年長一歲，現年76歲。任志剛近年最為人認知的，是他對港府推動虛擬資產方面的態度，他曾公開大談「賭場論」，明言自己不會買虛擬資產，並因此與財庫局長許正宇一度「鬥嘴」。

政府於今年4月委任任志剛及前證監會主席唐家成加入港交所董事會，任期至2025年股東周年大會為止，均為兩年屆滿。事實上，除了任志剛接任港交所主席一職的呼聲較高之外，此前市場內亦有傳聞，唐家成亦為另一潛在的接任人選。同時，在港交所尋求未來的主席人選之外，該所行政總裁歐冠昇的合約期亦於明年5月下旬屆滿，完成三年任期，究竟他會續任，還是另找他人接替，也正引起市場的關心。