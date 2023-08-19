華僑銀行料本月LPR減息後 末季再降

料內地沒陷流動性陷阱

華僑銀行大中華地區研究主管謝棟銘預期，在本月1年期LPR減息0.15厘後，今年第四季會再減0.1厘。他認為人行不會急進減息，因明年經濟環境仍未明朗，如美國經濟有機會進入衰退，人行會為明年預留減息空間。

除今年7月，自2022年5月以來內地廣義貨幣（M2）按年增長11%以上，不過名義GDP加上通脹的按年增長一直低於此升幅，差距更逐步擴大。謝棟銘指出反映強勁的貨幣增長在轉變為GDP增長的過程存在挑戰，貨幣政策需配合其他措施才能解決經濟問題，惟他不認為內地陷入流動性陷阱，即是利率下降和貨幣供應增長，也再無法刺激經濟，因為目前內地實際利率仍相當高。

7月政治局會議後，市場仍等待內地公布具體的刺激經濟措施，謝棟銘表示國務院上周會議有討論相關經濟政策，認為仍會有刺激措施出台，例如內地正在討論首套房貸款採「認房不認貸」標準，以及一些刺激內需的政策。不過他認為，刺激政策或不會如市場期望般的大規模，因為政府在財政上被制約，他預期內地經濟在第四季會有所好轉。