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經濟

橋水達里奧：內地早應推大規模債務重組

【明報專訊】內地房地產債務問題在2020年開始爆發，新冠疫情影響地方政府財政，過去用以推動地方基建的城投企業（LGFV）償債能力今年備受市場關注。一直相當看好中國市場的橋水基金創辦人兼投資總監顧問達里奧（Ray Dalio）在社交媒體發表文章，認為內地早該進行如1990年代後期，時任總理朱鎔基所策劃的大規模債務重組，且要更大規模地進行。

朱鎔基在其任內改革缺乏效率的國企，並裁員數百萬人。達里奧認為，因為債項利息支出繁重，債項在拖累資產負債表，令內地的省級經濟受到凍結，特別是在部分最貧困的省份，因此需要去槓桿。他又認為美國、歐洲和日本，終有一天也需要去槓桿。

達里奧指出，債務重組並不容易，不過如內地債務是以自己的貨幣發行，以及由自己的公民持有，過程會較為可控。他認為良好的債務重組，應該在債務違約帶來通縮，以及擴大貨幣發行以債務貨幣化（即由央行發鈔購買政府債券，取代加稅或由私人投資者買債）帶來通脹，在兩者之間取得平衡。

羅奇憂中國陷日本式信心陷阱

此外，近期市場熱議中國經濟是否面臨1990年代日本的經濟停滯，摩根士丹利亞洲前主席，現為耶魯大學蔡中曾中國中心資深研究員的羅奇（Stephen Roach）在耶魯大學刊物上撰文，指以上憂慮令內地經濟面臨「信心陷阱」。他認為中日兩國雖然存在不少差異，但相似之處正在增加，例如地產市場長期存在問題、出現溫和但全面的通縮，還有內地經濟增長帶來的債務問題。羅奇認為債務問題最為令人關注，截至去年底內地非金融部門的債項與GDP比率為297%，較2016年內地開始關注日本化時高出43個百分點。根據國際結算銀行統計，內地的非金融債與GDP比率約處七大工業國的中游水平，最高的日本逾400%（見圖）。

羅奇指出，從日本經驗所得，勞動人口下降的經濟體需要着力提高生產能力，才能保障GDP增長，因此他認為內地需要避免大力刺激早已過渡借債的房地產行業，加速改革國企，並增強私人經濟信心，才能有效地增進生產力。對於經濟展望，羅奇指雖然內地經濟今年初的數月有所反彈，但近期持續疲弱值得擔心。他又指自2008年金融海嘯以來，中國經濟佔全球經濟增長約35%，一旦中國經濟增速下滑，如未來數年僅增3.5%，會令全球經濟增長有嚴重不足。「當中國打噴嚏，世界就會感冒。」

相關字詞﹕羅奇 達利歐 內房 日本化 債務違約 中國經濟

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