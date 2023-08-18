有利集團家族4050萬購清水灣洋房

付608萬辣稅入市遺產貨

資料顯示，上述物業為清水灣道1478號勝景別墅一幢洋房，實用面積2362方呎，早前以4050萬元售出，實呎17,146元，登記買家包括有利集團主席黃業強、副主席黃天祥及執行董事黃慧敏，而是次入市須付樓價15%雙倍印花稅DSD，即涉近608萬元。

原業主為外籍人士，2008年2610萬元購入，及後成為遺產貨，物業15年間升值1440萬元，期內升值55%。

另資助房屋連錄成交，美聯物業區域營業董事梁浩文表示，屯門山景邨景貴樓低層17室，實用面積423方呎，可作兩房間隔，原以居二市場價200萬元未補價放盤，但因近期新居屋將開售，新盤亦低價搶客，業主按市况下調叫價，最終以247.5萬元已補價易手，實呎約5851元。

山景邨兩房247.5萬已補價易手

梁續稱，原業主2019年以39.9萬元向房委會購入，由於屋苑補地價比率為估值的80%，料原業主只能微利離場。

此外，鴨脷洲利東邨東茂樓中層25室，實用面積298方呎，開放式間隔，以168萬元未補價易手、實呎5638元。原業主2005年2月約22萬元未補價買入，持貨約18年半，帳面大賺146萬元或6.6倍，買家為白居二客。