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經濟

香港地產

KENSINGTON HILL 3房租7萬 一年升11%

【明報專訊】租務市場頻現非本地租客大額租賃個案，其中港島西區近月租賃活躍，租金更大幅反彈。中原高級分行經理周國雄表示，西營盤KENSINGTON HILL高層A室，實用1135方呎，3房1套間隔，享維港海景，6月中開始以7.5萬元放租，最新以7萬元由任職法律界的單身外籍男士承租，實用呎租62元，較單位對上去年6月簽訂月租6.3萬元升約11%。業主2017年3981萬元一手買入，租金回報約2.1厘。

內地機構3.15萬租囍匯兩房戶

中原地產分行經理趙俊傑表示，同區半新盤翰林峰，暑假租務交投活躍，8月上半月暫錄至少13宗租賃成交，平均實用呎租約67.5元，其中第5座高層D室，實用面積230方呎開放式間隔，業主放盤不足一周，零議價以1.8萬元租出，實用呎租78元，租客為就讀香港大學的內地生。業主2018年6月以769萬元一手買入，租金回報約2.8厘。

中原高級資深分區營業經理翁梓軒指，灣仔及銅鑼灣本月暫錄近百宗租賃成交，而上月全月則錄得約169宗。其中，囍匯2座中層B室，實用519方呎，2房間隔，6月份起以3.2萬元放租，最新以3.15萬元租出，實用呎租61元。據了解，租客為內地大型機構，承租上址作為高層管理人員宿舍。業主2019年以2月1420萬元買入，租金回報約2.7厘。

美聯分行助理區域經理劉志偉表示，奧運站帝峯．皇殿1座中層C室，實用面積753方呎，3房1套間隔，景觀開揚，獲回流本港的金融業人士以3.35萬元承租，實用呎租約44.5元。業主2021年6月約1760萬元購入，租金回報約2.3厘。

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