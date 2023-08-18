將軍澳上半月二手不足百宗 領凱2房失守700萬

持貨12年仍勁賺近五成

柯指在凱柏峰III收票前，有個別買家仍入市日出康城二手物業，其中日出康城領凱10座極高層LA室，實用面積602方呎，3房間隔，向西望內園，最新以698萬元易手，實呎11,595元，為屋苑最少3年來首次有單位成交價失守700萬元大關。原業主於2011年471萬元一手購入，持貨近12年，帳面升227萬元或約48%。

內地生2.3萬租都會駅3房戶

雖然二手買賣遇冷峰，但租賃市場表現持續活躍。區內代理稱，受來港就學的內地生帶動，將軍澳上月共錄約700宗租賃成交，較2020年8月錄得最多租賃宗數約500宗增約四成，成區內歷來租務最旺月份，而8月份受租盤短缺影響，租賃成交雖然回落，但租金做價仍理想。美聯營業經理羅定康表示，將軍澳都會駅8座中層D室，實用面積650呎，3房1套間隔，獲內地來港大學生以2.3萬元承租，並一次過預付一年租金27.6萬元，實用呎租約35元。業主去年1000萬元購入，租務回報約2.8厘。