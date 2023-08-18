報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年8月18日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
人幣失守7.3 逼近10個月低位 人行：保持匯率基本穩定 防範超調風險
恒指18000關失而復得 分析：難言見底
東亞銀債退款做定存 3個月年利率4.4厘
中海油半年少賺11％ 勝預期
騰訊績後大行分歧 美銀降目標價至450元
王國龍為沽領展解畫：個人需要無關公司營運
聯想集團首財季純利挫66% 楊元慶：終端類產品料下半財年復增長
銀娛中期賺29億 率先恢復派息
安永：大灣區仍具政策及區位優勢
嗶哩嗶哩次季 經調整淨虧損收窄五成
九興半年少賺8% 中期息減兩成半
泓富產業信託中期可分派收入跌13%
金蝶半年淨虧損收窄至2.84億
美10年期債息升穿4.3厘 金融海嘯後最高 美股早段窄幅上落
日圓見9個月低 市場關注干預風險
彭博：Tesla改款Model 3 最快下月中國量產
美元定存高息精選
徐風：京東阿里業績優秀可留意
植耀輝：乏利好消息 博反彈宜小注
葉創成：業績符預期 同仁堂國藥續持有
技術取勝：比亞迪電子或回試27元
盧駿匡：入股正露丸供應商 金活醫藥技術轉強
劉思明：港股波動加劇 中小型科技股向好
周顯：私樓或再跌 買居屋冇着數？
譚新強：中國經濟染上了長新冠
湯文亮：大排檔搞活夜經濟 最終將失敗收場
台北買樓收租 宜選名校區
凱柏峰III明起收票 今開示範單位 每人最多入4票 最少一張本票每票10萬
將軍澳上半月二手不足百宗 領凱2房失守700萬
中環街市首7個月人流按年升八成
KENSINGTON HILL 3房租7萬 一年升11%
有利集團家族4050萬購清水灣洋房
星光行兩伙2950萬沽 6年蝕25%
劉思明：港股波動加劇 中小型科技股向好
【明報專訊】港股下挫後見支持，市况波動性加劇，避免跟車太貼被左一巴右一巴。部分中小型科技股未太受市况影響向好。
上 / 下一篇新聞
人幣失守7.3 逼近10個月低位 人行：保持匯率基本穩定 防範超調風險
恒指18000關失而復得 分析：難言見底
東亞銀債退款做定存 3個月年利率4.4厘
中海油半年少賺11％ 勝預期
騰訊績後大行分歧 美銀降目標價至450元
王國龍為沽領展解畫：個人需要無關公司營運
聯想集團首財季純利挫66% 楊元慶：終端類產品料下半財年復增長
銀娛中期賺29億 率先恢復派息
安永：大灣區仍具政策及區位優勢
嗶哩嗶哩次季 經調整淨虧損收窄五成
九興半年少賺8% 中期息減兩成半
泓富產業信託中期可分派收入跌13%
金蝶半年淨虧損收窄至2.84億
美10年期債息升穿4.3厘 金融海嘯後最高 美股早段窄幅上落
日圓見9個月低 市場關注干預風險
彭博：Tesla改款Model 3 最快下月中國量產
美元定存高息精選
徐風：京東阿里業績優秀可留意
植耀輝：乏利好消息 博反彈宜小注
葉創成：業績符預期 同仁堂國藥續持有
技術取勝：比亞迪電子或回試27元
盧駿匡：入股正露丸供應商 金活醫藥技術轉強
劉思明：港股波動加劇 中小型科技股向好
周顯：私樓或再跌 買居屋冇着數？
譚新強：中國經濟染上了長新冠
湯文亮：大排檔搞活夜經濟 最終將失敗收場
台北買樓收租 宜選名校區
凱柏峰III明起收票 今開示範單位 每人最多入4票 最少一張本票每票10萬
將軍澳上半月二手不足百宗 領凱2房失守700萬
中環街市首7個月人流按年升八成
KENSINGTON HILL 3房租7萬 一年升11%
有利集團家族4050萬購清水灣洋房
星光行兩伙2950萬沽 6年蝕25%
人幣失守7.3 逼近10個月低位 人行：保持匯率基本穩定 防範超調風險
恒指18000關失而復得 分析：難言見底
東亞銀債退款做定存 3個月年利率4.4厘
中海油半年少賺11％ 勝預期
騰訊績後大行分歧 美銀降目標價至450元
王國龍為沽領展解畫：個人需要無關公司營運
聯想集團首財季純利挫66% 楊元慶：終端類產品料下半財年復增長
銀娛中期賺29億 率先恢復派息
安永：大灣區仍具政策及區位優勢
嗶哩嗶哩次季 經調整淨虧損收窄五成
九興半年少賺8% 中期息減兩成半
泓富產業信託中期可分派收入跌13%
金蝶半年淨虧損收窄至2.84億
美10年期債息升穿4.3厘 金融海嘯後最高 美股早段窄幅上落
日圓見9個月低 市場關注干預風險
彭博：Tesla改款Model 3 最快下月中國量產
美元定存高息精選
徐風：京東阿里業績優秀可留意
植耀輝：乏利好消息 博反彈宜小注
葉創成：業績符預期 同仁堂國藥續持有
技術取勝：比亞迪電子或回試27元
盧駿匡：入股正露丸供應商 金活醫藥技術轉強
周顯：私樓或再跌 買居屋冇着數？
譚新強：中國經濟染上了長新冠
湯文亮：大排檔搞活夜經濟 最終將失敗收場
台北買樓收租 宜選名校區
凱柏峰III明起收票 今開示範單位 每人最多入4票 最少一張本票每票10萬
將軍澳上半月二手不足百宗 領凱2房失守700萬
中環街市首7個月人流按年升八成
KENSINGTON HILL 3房租7萬 一年升11%
有利集團家族4050萬購清水灣洋房
星光行兩伙2950萬沽 6年蝕25%
prev
next