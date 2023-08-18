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經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：業績符預期 同仁堂國藥續持有

【明報專訊】恒指昨日早段曾急跌逾400點，最低報17,900點，屬今年以來低位，雖然跟着跌幅顯著收窄，收報18,326點，全日僅跌2點，惟本月至今仍下挫1752點。其實港股不單近日市况艱難，而且在2021年下半年以來亦頗難賺錢，幸好筆者的「愛股」同仁堂國藥（3613）上周四公布中期業績符合預期，支持股價近日相對靠穩，今年以來仍上升近兩成，這同時亦證明誠實可靠的管理層相當重要，下文將會詳細分析。

今年以來股價逆市升近兩成

同仁堂國藥今年上半年收入按年上升29.8%至8.12億元，惟美中不出的是，期內毛利僅增加17.2%至5.07億元，故期內毛利率由69.1%下降至62.3%，而且一般及行政開支亦增加38.3%至8352萬元，幸好期內分銷及銷售開支僅升22.4%至1.03億元，而且淨財務收益亦勁升近23倍至2631萬元，因此盈利增加23.9%至2.66億元。

受惠恢復通關 本港收入升逾四成

可以挑剔的是，同仁堂國藥6月底持有現金及現金等價物18.26億元，短期定期存款6.21億元，這似乎顯示集團未有更好把握今年以來定存高息的大環境，進一步提升淨財務收益。由於目前港元大額定存利率近5厘，筆者相信，假如集團下半年將更多現金用於敍做定存，可望帶來更理想的淨財務收益。

受惠於本港與內地恢復通關，內地訪港旅客顯著增加，同仁堂國藥上半年本港來自外部客戶之收入勁升41.6%至4.39億元，是收入增長火車頭，增速優於中國內地及海外業務。向前望的話，筆者認為要關注人民幣貶值對內地訪港旅客購買力的影響，惟暫時仍對同仁堂百年品牌及本港高質素製藥所帶來的購買力黏性有信心。

去年8月董事增持 提供良好信號效應

值得一提的是，同仁堂國藥主席兼執行董事丁永玲、首席執行官兼執行董事陳飛、首席運營官兼執行董事林曼在去年8月16日至17日期間各自於市場購入2萬股股份，總代價分別為18.16萬元（均價每股9.08元）、18.41萬元（均價每股9.205元）及18.28萬元（均價每股9.14元），以行動來證明自己對公司的信心。由於該股股價過去一年大漲小回，目前回看，筆者認為上述董事局成員增持行動提供了良好的信號效應（signal effect），也體現良好的企業管治。

[葉創成 創富倉]

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