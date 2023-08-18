徐風：京東阿里業績優秀可留意

阿里成本大減 業務盈利均改善

阿里巴巴第二季度的業績，收入按年增長14%，至2341.56億元（人民幣，下同），經調整淨利潤為449.22億元，按年更大幅增長48%。其中，中國零售商業業務按年增長10%，國際零售商業業務更大幅增加60%，至於包括餓了麽的本地生活集團業務、菜鳥及大文娛業務都有超過三成以上的收入增長，共同為阿里巴巴的收入作出貢獻。

至於除息稅攤銷前利潤（EBITA）則顯示，阿里巴巴所有業務盈利都錄得改善，其中中國零售商業業務的淘天集團，按年增長9%至493.19億元，而有機會分拆上市的菜鳥集團，按年比較也轉虧為盈，EBITA有8.77億元。

阿里巴巴盈利改善，除了收入增加以外，控制成本也是其中一個非常重要的因素。據阿里巴巴提供的資料顯示，營業成本佔收入比例由去年同期的65%，減少4個百分點至61%；產品開發費用則由7%減少至4%，兩大開支佔比按年大幅壓縮約7個百分點，開支佔比減少，利潤率自然會上升，解釋了為何阿里巴巴的經調整利潤會大幅增長，並遠超其收入增長速度。

京東物流利潤增 零售平台虧損縮

至於京東，其第二季度營運狀况與阿里巴巴略有分別。第二季度收入為2879億元，按年升7.6%；經調整利潤為86億元，升36%。其中，京東零售收入按年增加4.8%，至2532.8億元，與阿里巴巴比較收入增長較低，原因是阿里的收入主要依靠商戶的廣告，而京東則以直接銷售產品為主。同時，京東銷售電子產品的比例較高，而電子產品今年銷售相對疲弱有關。

然而，京東其他業務的表現較好，京東物流經營利潤由去年的3600萬元，大幅上升至5.1億元；而「京東到家」為主的即時零售平台達達，經營虧損亦由4.24億元，縮減至2900萬元，都為京東的利潤產生貢獻。

網購公司第二季度表現優秀，理應會帶動股價上升，然而兩者股價在業績後並沒有太大支持。投資者必須留意，去年第二季中國一度爆發疫情，部分城市實施封城，影響經濟，如果觀察今年4月至6月份的社會消費品零售總額，按年增長分別為18.4%、12.7%及3.1%，可見去年4月及5月中國受疫情影響，導致消費減弱，基數較低，因此今年第二季度消費大幅反彈，也帶動網購公司業績增長迅速。然而，7月份僅按年升2.5%，市場開始擔心內地消費及經濟放緩，是否也會影響網購公司的收入及盈利，導致股價走勢不佳。

兩家網購公司都有強勁的現金流支持公司營運及發展，質素優秀，若內地經濟好轉，市場對其估值提升，股價或會大幅好轉，故值得投資者保持留意，靜候大勢變化。

[徐風 隨風投資]