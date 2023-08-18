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經濟

安永：大灣區仍具政策及區位優勢

【明報專訊】內地7月經濟數據不如預期，經濟下行壓力不少。安永華南區主管合伙人黃寅昨日於深圳出席《2023聚能大灣區》論壇時表示，內地經濟大環境雖充滿挑戰，但大灣區有非常有力的政策和區位優勢，尤其前海作為特區中的特區，例如此前公布的前海金融30條、深圳市落實金融30條而推出的115條細化措施等，在提升灣區及企業的競爭力方面都有幫助。

稱前海金融30條 助提升灣區企業競爭力

黃寅指出，在政策支持、財務補貼，以及法治化、市場化、國際化的營商環境下，有利於企業消除很多不確定性，因企業能預期未來一段時間可獲得什麼政策支持、可以做出什麼成績，在面對大環境挑戰時這一點相當重要。

在這樣一種新形勢下，黃寅認為，企業需要尋求破局，就需要有專業的諮詢機構來幫忙，例如考慮到國際局面變化，在拓展海外時是否可以改變模式，尋找合作方等等，這些都是諮詢機構可給予專業的意見。安永（中國）企業諮詢有限公司華南區諮詢服務主管合伙人胡立基補充，對比起疫情前較多做評估，近來更多企業是要求做合規諮詢、業務轉型等。

企業尋求破局 需借助專業諮詢機構

昨日舉行的《2023聚能大灣區》論壇，已是安永連續第三年舉辦的活動。安永中國主席及大中華區首席執行官陳凱致歡迎辭表示，隨着國家將大灣區納入區域協調發展戰略，大灣區憑藉其制度和區位優勢，成為經濟發展的新引擎，致力在創新規則對接、資源要素融合、成果市場化應用等方面，發揮示範引領作用。他指出，今年是安永服務大中華區市場第55年，在立足國際視野同時，整合粵港澳三地服務資源，包括今年4月在前海設立安永大灣區卓越服務中心，加速創新技術孵化和應用，推動大灣區創新產業生態建設。

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