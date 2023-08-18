明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

中海油半年少賺11％ 勝預期

【明報專訊】中國海洋石油（下稱中海油）（0883）昨日公布截至今年6月底止中期業績，期內油氣銷量和貿易量上升，惟國際市場油價下跌，導致總收入按年減少5.1%，至1920.64億元（人民幣，下同）；股東應佔溢利則按年跌11.3%至637.6億元。每股中期息為0.59港元，較2022年同期減少15.7%。

中期息每股派0.59元

雖然中海油的盈利有所減少，但是仍然較市場平均預測水平的575.1億元高出10.9%。在昨日收市公布業績前，中海油股價收報12.74元，升0.95%，成交金額7.6億元。該集團指出，期內由於持續增加儲備及增加產量，以及提質增效，因而有效抵消國際油價下跌的不利影響。

期內中海油的石油銷售收入1299.33億元，按年下跌18%；銷量逾2.54億桶，按年增加8%；每桶實現價格為73.57美元，按年跌29%。

資本負債率減至15.98%

天然氣的銷售收入則按年增長20%，達217.53億元；銷量則達3859立方英尺，按年增長11%；每千立方英尺實現價格為8.12美元，按年提升1%。

由於新油田投產產量上升帶來成本費用總額增加，期內中海油的作業費用按年增加9%，達到161.03億元；勘探費用則在優化勘探部署，提高勘探成效下，按年減少47%至39.01億元；在銷售上升下，銷售管理費用則按年增加14%至49.9億元。期內受惠於美元存款增加，利息收入大增1.06倍至23億元。整體資本負債率按年減少2.36個百分點至15.98%。

相關字詞﹕中國海洋石油

上 / 下一篇新聞

人幣失守7.3 逼近10個月低位 人行：保持匯率基本穩定 防範超調風險
人幣失守7.3 逼近10個月低位 人行：保持匯率基本穩定 防範超調風險
恒指18000關失而復得 分析：難言見底
恒指18000關失而復得 分析：難言見底
東亞銀債退款做定存 3個月年利率4.4厘
東亞銀債退款做定存 3個月年利率4.4厘
騰訊績後大行分歧 美銀降目標價至450元
騰訊績後大行分歧 美銀降目標價至450元
王國龍為沽領展解畫：個人需要無關公司營運
王國龍為沽領展解畫：個人需要無關公司營運
聯想集團首財季純利挫66% 楊元慶：終端類產品料下半財年復增長
聯想集團首財季純利挫66% 楊元慶：終端類產品料下半財年復增長
銀娛中期賺29億 率先恢復派息
銀娛中期賺29億 率先恢復派息
安永：大灣區仍具政策及區位優勢
安永：大灣區仍具政策及區位優勢
嗶哩嗶哩次季 經調整淨虧損收窄五成
嗶哩嗶哩次季 經調整淨虧損收窄五成
九興半年少賺8% 中期息減兩成半
九興半年少賺8% 中期息減兩成半
泓富產業信託中期可分派收入跌13%
泓富產業信託中期可分派收入跌13%
金蝶半年淨虧損收窄至2.84億
金蝶半年淨虧損收窄至2.84億
美10年期債息升穿4.3厘 金融海嘯後最高 美股早段窄幅上落
美10年期債息升穿4.3厘 金融海嘯後最高 美股早段窄幅上落
日圓見9個月低 市場關注干預風險
日圓見9個月低 市場關注干預風險
彭博：Tesla改款Model 3 最快下月中國量產
彭博：Tesla改款Model 3 最快下月中國量產
美元定存高息精選
美元定存高息精選
徐風：京東阿里業績優秀可留意
徐風：京東阿里業績優秀可留意
植耀輝：乏利好消息 博反彈宜小注
植耀輝：乏利好消息 博反彈宜小注
葉創成：業績符預期 同仁堂國藥續持有
葉創成：業績符預期 同仁堂國藥續持有
技術取勝：比亞迪電子或回試27元
技術取勝：比亞迪電子或回試27元
盧駿匡：入股正露丸供應商 金活醫藥技術轉強
盧駿匡：入股正露丸供應商 金活醫藥技術轉強
劉思明：港股波動加劇 中小型科技股向好
劉思明：港股波動加劇 中小型科技股向好
周顯：私樓或再跌 買居屋冇着數？
周顯：私樓或再跌 買居屋冇着數？
譚新強：中國經濟染上了長新冠
譚新強：中國經濟染上了長新冠
湯文亮：大排檔搞活夜經濟 最終將失敗收場
湯文亮：大排檔搞活夜經濟 最終將失敗收場
台北買樓收租 宜選名校區
台北買樓收租 宜選名校區
凱柏峰III明起收票 今開示範單位 每人最多入4票 最少一張本票每票10萬
凱柏峰III明起收票 今開示範單位 每人最多入4票 最少一張本票每票10萬
將軍澳上半月二手不足百宗 領凱2房失守700萬
將軍澳上半月二手不足百宗 領凱2房失守700萬
中環街市首7個月人流按年升八成
中環街市首7個月人流按年升八成
KENSINGTON HILL 3房租7萬 一年升11%
KENSINGTON HILL 3房租7萬 一年升11%
有利集團家族4050萬購清水灣洋房
有利集團家族4050萬購清水灣洋房
星光行兩伙2950萬沽 6年蝕25%
星光行兩伙2950萬沽 6年蝕25%