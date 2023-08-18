東亞銀債退款做定存 3個月年利率4.4厘

工銀亞洲最高可獲4.3厘息率

工銀亞洲為銀色債券退款客戶提供三大優惠，由今日起至9月29日，以銀債退款到分行敍做98天定存，可獲4.3厘年利率，188天亦享4.1厘。客戶亦可憑銀債退款以整額方式認購基金產品，享0.5%基金認購費優惠。或以銀債退款兌換人民幣，可享40點子（1萬點子等於1元）優惠。

事實上，除銀債退款優惠外，港銀定存最近亦已重返5厘，大新銀行推新客優惠，全新VIP銀行客戶可享3個月定息達5.1厘，起存額由10萬元至50萬元；6個月亦有4.5厘。VIP銀行客戶「全面綜合理財總值」須達100萬元或以上。一般客戶3個月定息為4.8厘，起存額20萬元，以大額100萬元或以上敍做，則多0.1厘至4.9厘；6個月分別為4.2厘及4.3厘。

花旗私銀新客定存息高見5.2厘

花旗銀行亦推新客優惠，由即日起至8月26日，花旗私人客戶業務戶口新客戶可享3個月定息5.2厘，起存額為5萬元，不過有關客戶要求資產管理金額達800萬元以上。