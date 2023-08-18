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經濟

恒指18000關失而復得 分析：難言見底

【明報專訊】美國聯儲局議息會議紀錄暗示加息或未完，人民幣匯價持續疲弱，拖累港股昨一度失守萬八關，最多跌逾400點兼見年內低位，午後隨A股回穩，恒指更一度倒升，收市最終微跌2點，收報18,326點，5日累跌921點，大市成交金額1129億元，科網股靠穩，內需股、家電股有追捧。

北水淨流入近百億 1個月最多

聯儲局釋出鷹派信號，帶動10年債息升至4.28厘，重返去年10月高位附近，隔晚美股三大指數齊跌，恒指昨裂口低開306點，人民幣曾貶穿7.3，拖累恒指跌幅擴大，最多跌428點，低見17,900點，見去年11月29日以來新低。隨着A股倒升，午後人民幣轉強，恒指最多倒升69點，高見18,399點，全日波幅近500點，最終收報18,326，跌2點；國企指數升19點，收報6292點；科指則收4158點，升32點。

北水南下合計淨流入99.4億元，為7月19日164.77億元後最多，當中68.25億元是掃入盈富（2800）、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）三大指數ETF，科技股亦吸引北水掃貨，騰訊（0700）、美團（3690）及快手（1024）共吸納逾18億元北水。

總理撐消費 潤啤升逾4%

科網股靠穩，同樣於周三公布業績的騰訊與京東（9618）表現各異，前者昨獲北水淨入近12億元，股價升1.2%，被券商調低目標價的京東則跌1.4%，阿里巴巴（9988）、美團齊升近1%；內房股續受壓，碧桂園（2007）跌7.2%，為跌幅最大藍籌，遠洋集團（3377）亦跌逾4%。

國務院總理李强周三主持召開的國務院全體會議，呼籲要着力擴大國內需求，繼續拓展擴消費，潤啤（0291）及李寧（2331）分別升4.3%及3.4%，是頭兩大升幅藍籌；家電股亦做好，海信家電（0921）升4.8%，創維（0751）升3.3%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，未能說大市短期已見底，後市仍需保持警惕，18,800點是大市的好淡分水線，若未能企穩恐要繼續尋底。

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