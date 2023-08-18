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經濟

人幣失守7.3 逼近10個月低位 人行：保持匯率基本穩定 防範超調風險

【明報專訊】美國聯儲局上月議息紀錄暗示美國仍有加息可能，加上市場普遍預期內地仍有空間減息降準，推動人民幣昨日跌近去年11月初創下、自2007年12月以來的低位。另一方面，人行昨傍晚發布第二季貨幣執行報告，除延續「保持人民幣匯率在合理均衡水平基本穩定」的論調，今季更加入「堅決防範匯率超調風險」，而取消「堅持市場在匯率形成中起決定性作用」的用語。有分析指若現時監管主要續以發出關注信號的方式支持人民幣匯率，則人民幣或會跌穿去年11月水平。

明報記者 歐陽偉昉

周三聯儲局議息紀錄公布後，美元指數昨日企穩103點以上。人行昨日公布中間價報7.2076，較市場估計偏強達918點子（1元等於1萬點子），偏強幅度是去年10月以來最大，但無阻人民幣早段疲弱，在岸價上午曾跌至7.3173，接近去年11月低位7.3275，離岸價亦曾跌至7.3496，靠近去年低位7.375。不過人民幣在傍晚大幅回穩，在岸價收復7.3，截至晚上11時報7.2924，倒升61點子，離岸價上升143點子報7.312。

中間價偏強918點子 10個月最多

路透社昨引述消息指，本周續有中國國有大型銀行於境內外市場拋售美元吸納人民幣，以減緩人民幣貶值的速度，交易員指國有行拋售美元已成為減緩貶值的新常態，事實上在6月以來人民幣貶值加劇，已不時傳出國有大行入市沽美元支持人民幣匯價。

而人行昨傍晚發表第二季貨幣執行報告，加入「堅決防範匯率超調風險」論述；並取消「堅持市場在匯率形成中起決定性作用」的用語。提及貨幣政策時，人行今季沒有再提「總量適度，節奏平穩」，改為表示「更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，穩固支持實體經濟恢復發展」。報告又特別提及「密切關注重領域風險，統籌協調金融支持地方債務風險化解工作」；又指「適時調整優化房地產政策，促進房地產市場平穩健康發展」，回應了目前市場最為關注的議題。

分析：人民幣或跌穿去年低位

人民幣兌美元雖再逼近新冠疫情以來的低位，不過彭博以人民幣定價貨幣籃子比重計算的人民幣指數為97.27點，較月初的兩年半低位反彈2點。法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指出，周初至今歐元兌美元貶值約2.3%，與人民幣貶幅相若，可見近日人民幣貶值主要由美元帶動。他認為人行會在7.37，即去年低位會給人民幣較多支持，不過及後要視乎人行政策支持力度。人民幣若然較其他貨幣不是貶值過多，將形成單向貶值預期，以現時聯儲局繼續縮表，長年期美債供應增加，美息或繼續向上；人行若保持現時以發出信號為主要的方式支持匯價，人民幣兌美元較大機率跌穿去年低位。

相關字詞﹕吳卓殷 人民幣貶值 減息 貨幣政策 人民銀行 人民幣 聯儲局

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