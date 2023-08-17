在港置16年升職12次 38歲任CEO

馬泰陽在專訪中表示，自己是在2007年加入香港置業，由營業員做起，由於父親是生意人，他因此早已掌握一定物業銷售人脈，因此半年內已成為全公司的銷售冠軍，當年為公司帶來約300萬元佣金，到2008年他升任分行經理，至今在16年間升職12次，包括2021年升任營運總監及九龍區董事，其間連續多個月帶領九龍區錄得盈利，帶動香港置業逾10年來首次賺錢，所以去年升任CEO，今年上半年亦帶領集團賺錢，目標是全年繼續盈利。

領港置年輕化數碼化創新多元化

在馬泰陽領導下，目前港置奉行「3C」及「貼地式」管理，3C包括（1）溝通（Communication），他目前以八成時間到分行直接與員工溝通，兩成時間處理行政，希望贏取團隊信任以做到一呼百應；（2）創新（Creative），推行「無主區」制度，要求同事熟悉全港住宅工商舖車位等不同物業，成為「全能型代理」，這樣的話，有能力的代理在跨區開單時便不需要再與其他區同事分成，佣金收入增加，客戶亦可以只透過一名相熟代理便購買不同物業，提高私隱度；（3）協助（Collaboration），他作為CEO連同所有董事及上司會親力親為協助同事開單。

另外，馬泰陽亦積極推動港置發展：（1）年輕化，去年新入職的80後及90後前線佔整體新入職同事比例近五成；（2）數碼化，優化網上平台，助買家輕鬆搵樓，去年推出「個人化筍盤推薦」功能，透過人工智能（AI）個人化演算法系統，因應客戶搵樓條件，作置業配對；（3）業務創新多元化，在2021年成立項目策劃部，為發展商或投資者向小業主收購舊樓提供代理服務，至今已促成多宗數以億元計的全幢交易，該部門至今亦年年賺錢。

明報記者 葉創成

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