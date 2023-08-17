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經濟
2023年8月17日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
騰訊次季經調整盈利升三成 勝預期 網絡廣告毛利飈 本土遊戲收入持平
銀債32萬申請創新高 最多獲23手
京東集團次季經調整盈利升32% 勝預期
京東健康收入升34% 經調整盈利倍增
TVB向基匯吳繼煒發可換股債 總值1.56億
涉信息披露違規 恒大旗下遭中證監調查
多家大行料內地GDP今年不達標 摩通降預測至4.8% 反映房地產市場惡化
惠譽：倘內地擴資產負債表撐經濟 重新考慮評級
港交所次季多賺34%略遜預期
人民幣見9個半月低位 恒指曾挫逾300點
保監局委顧問支援泰禾人壽
碧桂園：4境內債兌付存重大不確定
中融信託傳再有產品到期未償付
越電動車美上市 首日漲2.7倍 市值超福特通用平治 創辦人成亞洲第五大富豪
英上月CPI回落至6.8%
交易未獲中國批准 英特爾終止收購高塔半導體
《紐時》禁內容訓練AI模型
港元定存高息精選
徐風：提升運力兼加價 國泰成「逆市明珠」
技術取勝：恒生短線考驗100元關
劉思明：保留實力再出擊 出行股可留意
周顯：細價股「靜靜起革命」
湯文亮：不能返內地 不如唔好回流
凱柏峰III首批折實均呎1.63萬 低一年前II期一成 開放式戶折實480萬起
親海駅I再加推119伙 折實均呎1.63萬
「人才」回贈4.5% 變相推低呎價
內地專才逾6萬租羅便臣道80號3房戶
御景園兩房450萬沽 6年半新低
港置馬泰陽：個別屋苑租金回升15% 可撐樓價
在港置16年升職12次 38歲任CEO
技術取勝：恒生短線考驗100元關
【明報專訊】中移動宜守穩65元（圖）
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