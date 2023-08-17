明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
徐風 隨風投資

投資策略

徐風：提升運力兼加價 國泰成「逆市明珠」

【明報專訊】內地經濟不景，內地與本港股市及人民幣自然成為重災區，尤其是人民幣匯價出現今年以來新低。不過，「面向世界」的國泰（0293），今年的表現相對良好，截至昨日收報8.56元，較去年底的8.5元，仍算錄得正回報；對比恒指今年至今錄得約7.3%的跌幅，已算是大幅跑贏大市。為何在環球經濟受高息壓力下增長緩慢，國泰股價仍然表現硬淨？

疫情後「出遠門」需求大增

最重要的因素，是旅客在疫情後「出遠門」的需求大幅上升有關，同時國泰的營運策略並不急於快速招聘人手，以提升運力，令客艙坐位供不應求，也有利提升機票價格，從而實現更高的利潤率。

國泰7月份的數據顯示，乘客運載率已達到89.3%，如果觀察國泰往返歐洲及美洲數據，7月份收入乘客千米數分別達到18.56億位及18.16億位，而可用座位千米數（即客運運力）則有19.61億位及19.31億位，轉換為乘客運載率的話，歐洲及美洲分別達到94.6%及94%，遠高於其平均乘客運載率。

必須留意，國泰不會使用其廉航品牌香港快運（HK Express）營運歐美等長途航線，而面對極高的載客需求，機票價格只會有加無減。往來歐美的長途航班，一般是國泰最大的收入及盈利來源，故此，雖然經濟不景，但市場普遍憧憬在長途機位供不應求下，國泰的利潤仍然有大幅反彈。

國泰目前的客運運力只有六成，一般而言，如果有太多固定資產及機器「曬太陽」，無法營運產生收入，而投資這些資產則會出現折舊，甚至動用借貸槓桿的話，更會出現利息開支，都會影響企業的營運效率及利潤水平，但國泰管理層似乎判定其機票屬於低價格彈性需求（Price elasticity of demand ）的產品，提高機票價格對需求影響不大，甚至可覆蓋其他飛機「曬太陽」的開支。

國泰上半年的業績中顯示，乘客收益率達到77.4仙，較2019年疫情前的53.6仙高出44.4%，在高機票價格下，今年上半年的運載率仍高達87.2%，較2019年的82.3%高出近5個百分點，都反映乘客對國泰機票需求殷切，能夠營運的航班載客率高，也令成本效益得到改善，國泰連燃油的每可用噸千米成本僅3.35 元，較2022年的5.88元少約43%，已接近2019年的3.06元。

收益增加而成本下降，國泰的營運效率自然大幅改善，加上一些會計制度產生的盈利，如國航配股及減值回撥等，令國泰上半年錄得42.68億元盈利。一般而言，下半年有暑假、十一黃金周及聖誕及新年假期，外遊需求會更高，如油價仍能保持較低水平，預計國泰今年的盈利前景將會繼續保持強勁。這解釋了為何國泰的股價在中港股市持續弱勢下，仍能保持強勢。

營運效率大幅改善 料盈利前景續強勁

至於國泰公布，2020年政府為救國泰而注資的195億元優先股，將會償還一半金額予政府，也被解讀成國泰營運水平向好的迹象，然而筆者並不苟同。事實上，這筆優先股的息率，由借出第三年開始不斷上升，由開始的3厘增加至5厘，翌年增加至7厘，第五年更升至9厘；若未支付優先股股息，國泰向股東派息也會受限制。今年是第三年，優先股股息已跳升至5厘，而國泰的營運狀况也大幅改善，籌集資金及銀團貸款相對容易，減少優先股的比例及降低利息壓力，屬於合理的經營決策，但與營運水平好轉，似乎沒有太大關係。

[徐風 隨風投資]

上 / 下一篇新聞

騰訊次季經調整盈利升三成 勝預期 網絡廣告毛利飈 本土遊戲收入持平
騰訊次季經調整盈利升三成 勝預期 網絡廣告毛利飈 本土遊戲收入持平
銀債32萬申請創新高 最多獲23手
銀債32萬申請創新高 最多獲23手
京東集團次季經調整盈利升32% 勝預期
京東集團次季經調整盈利升32% 勝預期
京東健康收入升34% 經調整盈利倍增
京東健康收入升34% 經調整盈利倍增
TVB向基匯吳繼煒發可換股債 總值1.56億
TVB向基匯吳繼煒發可換股債 總值1.56億
涉信息披露違規 恒大旗下遭中證監調查
涉信息披露違規 恒大旗下遭中證監調查
多家大行料內地GDP今年不達標 摩通降預測至4.8% 反映房地產市場惡化
多家大行料內地GDP今年不達標 摩通降預測至4.8% 反映房地產市場惡化
惠譽：倘內地擴資產負債表撐經濟 重新考慮評級
惠譽：倘內地擴資產負債表撐經濟 重新考慮評級
港交所次季多賺34%略遜預期
港交所次季多賺34%略遜預期
人民幣見9個半月低位 恒指曾挫逾300點
人民幣見9個半月低位 恒指曾挫逾300點
保監局委顧問支援泰禾人壽
保監局委顧問支援泰禾人壽
碧桂園：4境內債兌付存重大不確定
碧桂園：4境內債兌付存重大不確定
中融信託傳再有產品到期未償付
中融信託傳再有產品到期未償付
越電動車美上市 首日漲2.7倍 市值超福特通用平治 創辦人成亞洲第五大富豪
越電動車美上市 首日漲2.7倍 市值超福特通用平治 創辦人成亞洲第五大富豪
英上月CPI回落至6.8%
英上月CPI回落至6.8%
交易未獲中國批准 英特爾終止收購高塔半導體
交易未獲中國批准 英特爾終止收購高塔半導體
《紐時》禁內容訓練AI模型
《紐時》禁內容訓練AI模型
港元定存高息精選
港元定存高息精選
技術取勝：恒生短線考驗100元關
技術取勝：恒生短線考驗100元關
劉思明：保留實力再出擊 出行股可留意
劉思明：保留實力再出擊 出行股可留意
周顯：細價股「靜靜起革命」
周顯：細價股「靜靜起革命」
湯文亮：不能返內地 不如唔好回流
湯文亮：不能返內地 不如唔好回流
凱柏峰III首批折實均呎1.63萬 低一年前II期一成 開放式戶折實480萬起
凱柏峰III首批折實均呎1.63萬 低一年前II期一成 開放式戶折實480萬起
親海駅I再加推119伙 折實均呎1.63萬
親海駅I再加推119伙 折實均呎1.63萬
「人才」回贈4.5% 變相推低呎價
「人才」回贈4.5% 變相推低呎價
內地專才逾6萬租羅便臣道80號3房戶
內地專才逾6萬租羅便臣道80號3房戶
御景園兩房450萬沽 6年半新低
御景園兩房450萬沽 6年半新低
港置馬泰陽：個別屋苑租金回升15% 可撐樓價
港置馬泰陽：個別屋苑租金回升15% 可撐樓價
在港置16年升職12次 38歲任CEO
在港置16年升職12次 38歲任CEO