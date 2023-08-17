明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

人民幣見9個半月低位 恒指曾挫逾300點

【明報專訊】港股近期走勢偏弱並反覆向下，適逢內地7月份經濟數據疲弱，人行隨之較市場預期早調降中期借貸便利（MLF）息率，進一步推低在岸及離岸人民幣匯率至9個半月低位。港股亦反覆尋底，恒指昨午最多曾跌319點見兩個半月低位，但趁低撈盈富基金（2800）及騰訊（0700）的交投明顯大增；恒指全日收報18,329點，成交額則較周二略增160億元，達979.3億元。

恒指見兩個半月新低

近期美匯轉強，人民幣轉弱同時，碰上內地經濟數據未符預期轉好，種種不利因素夾擊下拖跌大市。

人民銀行昨早開出中間價報7.1986，下調218點子，為7月7日以來最低，但同時較市場預測偏強783點、創去年10月26日以來最大差距，再加上外電有消息指中資大行在境內及離岸市場沽美元，但亦難改變人民幣弱勢，在岸及離岸人民幣分別報7.2904及7.34，俱見9個半月低位。

外電引述麥格理指出，預測人民幣到第三季尾將貶至7.35、比之前預計的7.3進一步貶值，至年底前預測亦由7.2下調至7.3。

北水淨賣出逾30億

匯價走弱同時，港股亦反覆尋底，連同昨日跌市已經連跌4日，累計跌1098點。「北水」則終結連續4日淨買入，轉為淨賣出30.43億元，主要側重淨沽出盈富基金及恒生中國企業ETF（2828），分別達50.71億元及21.48億元，但騰訊則獲淨買入近6.6億元。

雖然北水大沽盈富，但趁低捧場者眾，盈富與騰訊成交達97.82億元及54.24億元，較周二大增1.8倍及51.2%。備受財務問題困擾的內房股碧桂園（2007）抽高2.5%重見0.83元。另一內房龍湖（0960）則抽高3.7%成表現最好藍籌股。二線內房股景瑞控股（1862）則持續受壓，跌9.5%。

信達國際研究部董事趙晞文表示，港股短期仍然在18,000點至20,000點上落，不致有太大變動。人民幣面對壓力大，在預期調降息口下，他認為，離岸人民幣匯率自然面對壓力。較早前內地召開中央政治局會議後已半個月多，落地政策不多，只以方向性居多，市場信心尤有不足。投資者靜待大企業陸續公布業績下，港股料會在18,000至19,000點上落。

相關字詞﹕信達國際研究部董事趙晞文 龍湖 碧桂園 騰訊 盈富基金

上 / 下一篇新聞

騰訊次季經調整盈利升三成 勝預期 網絡廣告毛利飈 本土遊戲收入持平
騰訊次季經調整盈利升三成 勝預期 網絡廣告毛利飈 本土遊戲收入持平
銀債32萬申請創新高 最多獲23手
銀債32萬申請創新高 最多獲23手
京東集團次季經調整盈利升32% 勝預期
京東集團次季經調整盈利升32% 勝預期
京東健康收入升34% 經調整盈利倍增
京東健康收入升34% 經調整盈利倍增
TVB向基匯吳繼煒發可換股債 總值1.56億
TVB向基匯吳繼煒發可換股債 總值1.56億
涉信息披露違規 恒大旗下遭中證監調查
涉信息披露違規 恒大旗下遭中證監調查
多家大行料內地GDP今年不達標 摩通降預測至4.8% 反映房地產市場惡化
多家大行料內地GDP今年不達標 摩通降預測至4.8% 反映房地產市場惡化
惠譽：倘內地擴資產負債表撐經濟 重新考慮評級
惠譽：倘內地擴資產負債表撐經濟 重新考慮評級
港交所次季多賺34%略遜預期
港交所次季多賺34%略遜預期
保監局委顧問支援泰禾人壽
保監局委顧問支援泰禾人壽
碧桂園：4境內債兌付存重大不確定
碧桂園：4境內債兌付存重大不確定
中融信託傳再有產品到期未償付
中融信託傳再有產品到期未償付
越電動車美上市 首日漲2.7倍 市值超福特通用平治 創辦人成亞洲第五大富豪
越電動車美上市 首日漲2.7倍 市值超福特通用平治 創辦人成亞洲第五大富豪
英上月CPI回落至6.8%
英上月CPI回落至6.8%
交易未獲中國批准 英特爾終止收購高塔半導體
交易未獲中國批准 英特爾終止收購高塔半導體
《紐時》禁內容訓練AI模型
《紐時》禁內容訓練AI模型
港元定存高息精選
港元定存高息精選
徐風：提升運力兼加價 國泰成「逆市明珠」
徐風：提升運力兼加價 國泰成「逆市明珠」
技術取勝：恒生短線考驗100元關
技術取勝：恒生短線考驗100元關
劉思明：保留實力再出擊 出行股可留意
劉思明：保留實力再出擊 出行股可留意
周顯：細價股「靜靜起革命」
周顯：細價股「靜靜起革命」
湯文亮：不能返內地 不如唔好回流
湯文亮：不能返內地 不如唔好回流
凱柏峰III首批折實均呎1.63萬 低一年前II期一成 開放式戶折實480萬起
凱柏峰III首批折實均呎1.63萬 低一年前II期一成 開放式戶折實480萬起
親海駅I再加推119伙 折實均呎1.63萬
親海駅I再加推119伙 折實均呎1.63萬
「人才」回贈4.5% 變相推低呎價
「人才」回贈4.5% 變相推低呎價
內地專才逾6萬租羅便臣道80號3房戶
內地專才逾6萬租羅便臣道80號3房戶
御景園兩房450萬沽 6年半新低
御景園兩房450萬沽 6年半新低
港置馬泰陽：個別屋苑租金回升15% 可撐樓價
港置馬泰陽：個別屋苑租金回升15% 可撐樓價
在港置16年升職12次 38歲任CEO
在港置16年升職12次 38歲任CEO