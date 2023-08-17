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經濟

港交所次季多賺34%略遜預期

【明報專訊】港交所（0388）第二季多賺34%至29億元，較市場預期的30億元稍遜色，收入升18%，當中主要業務升5%。其間日均證券成交跌兩成，衍生權證及牛熊證等跌25%，滬深股通日均成交增兩成，但港股通則微跌3%。最近有意見認為，港府兩年前大幅上調股票印花稅後，拖累港股成交下跌，行政總裁歐冠昇表示，港交所會不時與市場參與者溝通，若有關成本下降會增加他們的興趣，惟印花稅事項是由政府負責，非在港交所可控的範圍內。

歐冠昇：印花稅由政府負責

非港交所可控範圍

在期內，港交所收入升至50億元，主要是由高利率環境下投資收益淨額表現撐起，投資收益淨額按年大升37倍至11.41億元。近月成交疲弱，主要業務收入按季跌6%，交易及結算費減少及上市費收入減少抵消部分升幅。上半年日均成交額跌14%至1029億元，交易所買賣產品（ETP）升18%至139億元，衍生產品合約總成交張數創半年新高，按年升5%。中期派息4.5元，較上年同期3.45元升三成。

派中期息4.5元 較去年同期升三成

歐冠昇在業績會上提到，過去3年間，ETF獲豁免印花稅，有關成交錄得不錯的增長，衍生品市場亦有類似增長。港府於2021年疫情期間上調印花稅，歐冠昇認為是平衡稅收的舉措之一。至於未來會否下調，需由政府決定，以平衡各方需求，未來港交所會繼續研究如何降低市場營運成本。

近月新股市場持續疲弱，歐冠昇表示，目前已有110家公司遞表，再加上新推出的特專科技上市機制，故有望吸引更多公司來港上市。歐冠昇期望加息接近尾聲，以及內地推出支持政策，會為IPO帶來機遇，但難預測何時會扭轉局勢。他續稱，國際市場的IPO亦遇到很大的挑戰，上半年全球新股上市的數量下跌三成。

今年3月底推出的特專科技上市機制至今錄得1宗申請，歐冠昇表示，推出以來已接獲不少查詢，不過過程需時，料不會有龐大數量的公司以此機制上市。

此外，港交所近年不時外訪，歐冠昇稱，現已與其他交易所簽訂合作備忘錄，又指東南亞地區擁有龐大機遇，期望港交所可成為連接中西方的平台。

相關字詞﹕股票印花稅 中期業績 歐冠昇 港交所(0388)

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